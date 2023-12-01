Джордж Расселл: «Машину следующего года мы готовим с чистого листа и не ломаем голову, почему сейчас так отстаем от «Ред Булл»

Расселл оценил шансы «Мерседеса» догнать «Ред Булл».

Пилот немецкой команды рассказал, что в « » готовят совершенно новую машину к следующему сезону – с которой рассчитывают добиться заметного прогресса.

При этом Расселл признал, что ждет прогресса и от « », и что догнать лидеров сразу будет очень трудно.

«Машину следующего года мы готовим с чистого листа. И я считаю положительным моментом то, что сейчас мы не ломаем голову над тем, почему так сильно отстаем от «Ред Булл».

В машине этого года мы видели множество недостатком, что лишь добавляло мотивации каждому сотруднику команды на базе, разжигало в них желание найти способ побороть эти проблемы и найти решения, которые, как мы надеемся, в следующем году позволят нам сделать неплохой шаг вперед.

Но я думаю, что «Ред Булл» в следующем году снова сделает шаг вперед. Хотя я не сомневаюсь, что на старте сезона в Бахрейне мы будем занимать более сильные позиции в сравнении с тем, что было на старте прошедшего сезона», – рассказал .

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