Джордж Расселл: «Машину следующего года мы готовим с чистого листа и не ломаем голову, почему сейчас так отстаем от «Ред Булл»
Расселл оценил шансы «Мерседеса» догнать «Ред Булл».
Пилот немецкой команды рассказал, что в «Мерседесе» готовят совершенно новую машину к следующему сезону – с которой рассчитывают добиться заметного прогресса.
При этом Расселл признал, что ждет прогресса и от «Ред Булл», и что догнать лидеров сразу будет очень трудно.
«Машину следующего года мы готовим с чистого листа. И я считаю положительным моментом то, что сейчас мы не ломаем голову над тем, почему так сильно отстаем от «Ред Булл».
В машине этого года мы видели множество недостатком, что лишь добавляло мотивации каждому сотруднику команды на базе, разжигало в них желание найти способ побороть эти проблемы и найти решения, которые, как мы надеемся, в следующем году позволят нам сделать неплохой шаг вперед.
Но я думаю, что «Ред Булл» в следующем году снова сделает шаг вперед. Хотя я не сомневаюсь, что на старте сезона в Бахрейне мы будем занимать более сильные позиции в сравнении с тем, что было на старте прошедшего сезона», – рассказал Расселл.
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