Стефано Доменикали о сезоне-2024: «Борьба станет плотнее»

Теги Макларен Ред Булл Стефано Доменикали Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Доменикали уверен в повышении конкуренции в «Ф-1» в сезоне-2024.

По мнению босса чемпионата, «Макларен» в нынешнем сезоне доказал возможность прогресса и Доменикали видит перспективу повышения конкуренции в группе лидеров.

Также Доменикали поздравил Ферстаппена с третьим титулом, отметив прогресс гонщика:

«Я могу лишь поздравить Макса. Он добился впечатляющих результатов, если говорить о его зрелости – и о том, насколько высокие стандарты он задает в «Ред Булл».

При этом Доменикали не считает невозможной задачу догнать «Ред Булл» в следующем сезоне:

«Тем людям, которые говорили о том, что при таких ограничениях бюджета развивать машину в достаточной степени просто невозможно я могу сказать, что «Макларен» в этом сезоне доказал их неправоту.

И посмотрите на плотность. В последней квалификации результаты 20 машин уместились в секунду. Так что в квалификации мы уже говорим об очень плотной борьбе.

Разумеется, гоночный темп – это совсем другое дело, но я думаю, что это будет главным изменением, которое мы увидим в следующем сезоне.

Думаю, борьба станет плотнее. Хоть я и являюсь тем, кто обычно не любит говорить такие вещи, чтобы потом самому себе не противоречить. Но я уверен, что все команды ставят перед собой цель показать уровень своих инженерных и технических возможностей и стремление прибавить».

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