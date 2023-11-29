Гельмут Марко о возможном уходе из «Ред Булл»: «Сил мне хватает. В Лас-Вегасе я был в хорошей форме, чувствовал себя лучше многих»

Гельмут Марко не собирается уходить из «Ред Булл» на пенсию.

Австриец, которому уже исполнилось 80 лет, продолжает ездить на все Гран-при «Формулы-1». При этом в следующем сезоне график станет еще более напряженным:

«В межсезонье мы обсудим ситуацию и поймем, что делать дальше. Это обычное дело, по окончании сезона люди всегда обсуждают дальнейшие планы, это нормально. И так было всегда.

В целом сил мне хватает. Например, в Лас-Вегасе я был на удивление в очень хорошей форме, чувствовал себя лучше многих».

Также Марко высказался о шансах « » и продолжить победную серию в следующем сезоне, и о возможных будущих перспективах сравняться по количеству титулом с Шумахером и Хэмилтоном:

«Я верю в Макса – в то, что на это способен. Вероятность того, что он выиграет еще несколько титулов, весьма высока. Скорее я не думаю, что у нас получится повторить такой сезон – где мы выиграли 21 из 22 гонок».

Обсуждая ситуацию с расширением календаря, Марко выразил сомнения в том, что «Ред Булл» будет по силам выиграть все 24 Гран-при следующего сезона:

«Шанс на то, что мы можем это сделать, весьма иллюзорный. Хотя для начала давайте посмотрим, состоятся ли все эти 24 Гран-при на самом деле. Если помните, этап в Имоле в этом году пришлось отменять из-за стихийного бедствия. И когда я смотрю на то, что сейчас происходит в мире, то понимаю, что нужно быть большим оптимистом, чтобы думать о том, что у вас все действительно пойдет точно по плану».

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