Гельмут Марко о возможном уходе из «Ред Булл»: «Сил мне хватает. В Лас-Вегасе я был в хорошей форме, чувствовал себя лучше многих»

Теги Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Макс Ферстаппен Авто

Гельмут Марко не собирается уходить из «Ред Булл» на пенсию.

Австриец, которому уже исполнилось 80 лет, продолжает ездить на все Гран-при «Формулы-1». При этом в следующем сезоне график станет еще более напряженным:

«В межсезонье мы обсудим ситуацию и поймем, что делать дальше. Это обычное дело, по окончании сезона люди всегда обсуждают дальнейшие планы, это нормально. И так было всегда.

В целом сил мне хватает. Например, в Лас-Вегасе я был на удивление в очень хорошей форме, чувствовал себя лучше многих».

Также Марко высказался о шансах «Ред Булл» и Макса Ферстаппена продолжить победную серию в следующем сезоне, и о возможных будущих перспективах сравняться по количеству титулом с Шумахером и Хэмилтоном:

«Я верю в Макса – в то, что на это способен. Вероятность того, что он выиграет еще несколько титулов, весьма высока. Скорее я не думаю, что у нас получится повторить такой сезон – где мы выиграли 21 из 22 гонок».

Обсуждая ситуацию с расширением календаря, Марко выразил сомнения в том, что «Ред Булл» будет по силам выиграть все 24 Гран-при следующего сезона:

«Шанс на то, что мы можем это сделать, весьма иллюзорный. Хотя для начала давайте посмотрим, состоятся ли все эти 24 Гран-при на самом деле. Если помните, этап в Имоле в этом году пришлось отменять из-за стихийного бедствия. И когда я смотрю на то, что сейчас происходит в мире, то понимаю, что нужно быть большим оптимистом, чтобы думать о том, что у вас все действительно пойдет точно по плану».

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7 комментариев
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ilia rus
Ответ banchik1
Откуда у этих дедов столько энергии?!😮
Ред булл, окрыляет
+14
-1
+13
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banchik1
Откуда у этих дедов столько энергии?!😮
+8
0
+8
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Minuvert
Ответ banchik1
Откуда у этих дедов столько энергии?!😮
Занят любимым делом, это всегда даёт дополнительные силы и сохраняет здравый ум
+9
-1
+8
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EAl
Хорошо сохранился старый хер марко. Всем бы в его возрасте с такой энергией быть. Но у нас к сожалению подавляющее большинство не доживает до 80.
+5
0
+5
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vadned
Ответ banchik1
Откуда у этих дедов столько энергии?!😮
Ред Булл окрыляет!
+2
-1
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Ивванов
Ответ EAl
Хорошо сохранился старый хер марко. Всем бы в его возрасте с такой энергией быть. Но у нас к сожалению подавляющее большинство не доживает до 80.
Занимайся своим здоровьем, не ной, особенно про других, глядишь и доживешь до 80, а может и до 100. Думаешь, Марко ноет в интернете, кто сколько проживет?
+2
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Роман
Ответ Ивванов
Занимайся своим здоровьем, не ной, особенно про других, глядишь и доживешь до 80, а может и до 100. Думаешь, Марко ноет в интернете, кто сколько проживет?
судя по комментариям Марко ему и в жизни плевать у кого что болит, рубит правду-матку
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