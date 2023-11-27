Шарль Леклер: «Даже если бы мы вышли на первую позицию, то вряд ли бы смогли долго ее удерживать. Ферстаппен был сильнее»

Теги Феррари Ред Булл Гран-при Абу-Даби Формула-1 Макс Ферстаппен Шарль Леклер Авто

Леклер рассказал о борьбе за лидерство с Ферстаппеном в Абу-Даби.

Пилот «Феррари» активно атаковал Ферстаппена на первом круге гонки, но в итоге так и не сумел выйти в лидеры, после чего решил сосредоточиться на удержании второй позиции.

«Битва на первом круге получилась интересной. С другой стороны, очевидно, что я держал в уме борьбу за второе место в Кубке конструкторов, поэтому не мог слишком сильно рисковать.

Но я увидел возможность – увидел, что Макс смотрит в зеркала заднего вида именно там, где я этого от него и ожидал, так что я заставил его поверить, что буду атаковать справа, а сам нырнул налево, а потом попробовал еще одну атаку в 9-м повороте.

При этом я знал, что мне важно следить за состоянием шин, потому что даже если на первом круге ты немного перестараешься, это может иметь огромные последствия и сильно повлиять на то, как ты проведешь весь отрезок в целом.

Так что в какой-то момент я решил успокоиться и удерживать второе место. В любом случае, мне кажется, что даже если бы мы вышли на первую позицию, то вряд ли бы смогли долго ее удерживать. Как и ожидалось, Макс был сильнее, но мы очень хорошо работали с шинами. Хотя ожидали проблем с перегревом. Обычно это является нашей слабой стороной, но в этот раз мы отработали очень хорошо», – рассказал Леклер.

Ферстаппен – синоним скорости. Он уже на территории Шумахера

4 комментария

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Scorpio
"Битва на первом круге получилась интересной. С другой стороны, очевидно, что я держал в уме борьбу за второе место в Кубке конструкторов, поэтому не мог слишком сильно рисковать"

Лица нищих хейтерков, что уже на первом круге призывали Леклера закончить с гонками, к осмотру
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Антон Якимцев
Ответ Scorpio
"Битва на первом круге получилась интересной. С другой стороны, очевидно, что я держал в уме борьбу за второе место в Кубке конструкторов, поэтому не мог слишком сильно рисковать" Лица нищих хейтерков, что уже на первом круге призывали Леклера закончить с гонками, к осмотру
Я тоже этих криков не понимал, как и требования андерката истериков. Понятно было, что Ферста не победить, это же не Перес.
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Авторитетный игрок "Уорриорз"
Кстати да, работа с шинами на болиде Леклера последние 2 этапа - один из очень недооценённых моментов. Хоть и требования к жору резине на этих 2 треках были низкими, а в Лас Вегасе почти не могло быть проблем с перегревом, определённый прогресс Феррари радует.

Он даже всегда аккуратным по резине Мерсам шанса не дал на атаку, и через круг после пит-стопа отъезжал из зоны ДРС.

В общем, пусть эти положительные моменты дадут и Леклеру хороший плюс к менталке на начало след.года. Но как же стремно ожидать новое творение сумрачных гениев из Маранелло)
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Кирилл Конопельченко
Всем адекватным и так было понятно. Шарль всё сделал великолепно.
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