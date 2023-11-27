Шарль Леклер: «Даже если бы мы вышли на первую позицию, то вряд ли бы смогли долго ее удерживать. Ферстаппен был сильнее»

Леклер рассказал о борьбе за лидерство с Ферстаппеном в Абу-Даби.

Пилот « » активно атаковал на первом круге гонки, но в итоге так и не сумел выйти в лидеры, после чего решил сосредоточиться на удержании второй позиции.

«Битва на первом круге получилась интересной. С другой стороны, очевидно, что я держал в уме борьбу за второе место в Кубке конструкторов, поэтому не мог слишком сильно рисковать.

Но я увидел возможность – увидел, что Макс смотрит в зеркала заднего вида именно там, где я этого от него и ожидал, так что я заставил его поверить, что буду атаковать справа, а сам нырнул налево, а потом попробовал еще одну атаку в 9-м повороте.

При этом я знал, что мне важно следить за состоянием шин, потому что даже если на первом круге ты немного перестараешься, это может иметь огромные последствия и сильно повлиять на то, как ты проведешь весь отрезок в целом.

Так что в какой-то момент я решил успокоиться и удерживать второе место. В любом случае, мне кажется, что даже если бы мы вышли на первую позицию, то вряд ли бы смогли долго ее удерживать. Как и ожидалось, Макс был сильнее, но мы очень хорошо работали с шинами. Хотя ожидали проблем с перегревом. Обычно это является нашей слабой стороной, но в этот раз мы отработали очень хорошо», – рассказал .

Ферстаппен – синоним скорости. Он уже на территории Шумахера