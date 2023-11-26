Кристиан Хорнер: «Стратеги, гоночная команда, маркетологи, главы отделов, повара – в этом году все восхитительно поработали»

Хорнер высказался о финале сезона-2023.

Босс « » доволен итогами сезона. В этом году уверенно стал трехкратным чемпионом, установив множество рекордов, а сама команда выиграла Кубок Конструкторов.

«Потрясающе. Все мужчины и женщины в команде, которые так усердно работали, заслужили похвалу. Не только те, кто создавал и проектировал болид, но и все, кто остался за кадром. Стратеги, гоночная команда, маркетологи, главы отделов, повара – в этом году все восхитительно поработали.

Макс [Ферстаппен] продолжает выступать на высоком уровне, и я думаю, он в собственной лиге. Здорово быть свидетелем всего этого. Это нечто особенное, и я хочу продолжать [так выступать] еще долгое время. Вы постоянно учитесь. Мы всегда можем справиться лучше. Макс подталкивает нас, мы подталкиваем его.

Чеко [Перес] сегодня очень сильно не повезло. Я подумал, что это очень суровое решение ( оштрафовали на 5 секунд за контакт с Норрисом – Sports.ru).

Но какой это год! При таком обилии разных условий, разных трасс, разных испытаний. Мы проиграли всего одну гонку. Это невероятно», – заключил .

Гран-при Абу-Даби-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Леклер – 2-й, Расселл – 3-й