Кристиан Хорнер: «Стратеги, гоночная команда, маркетологи, главы отделов, повара – в этом году все восхитительно поработали»

Теги Кристиан Хорнер Ред Булл Гран-при Абу-Даби Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Хорнер высказался о финале сезона-2023.

Босс «Ред Булл» доволен итогами сезона. В этом году Макс Ферстаппен уверенно стал трехкратным чемпионом, установив множество рекордов, а сама команда выиграла Кубок Конструкторов.

«Потрясающе. Все мужчины и женщины в команде, которые так усердно работали, заслужили похвалу. Не только те, кто создавал и проектировал болид, но и все, кто остался за кадром. Стратеги, гоночная команда, маркетологи, главы отделов, повара – в этом году все восхитительно поработали.

Макс [Ферстаппен] продолжает выступать на высоком уровне, и я думаю, он в собственной лиге. Здорово быть свидетелем всего этого. Это нечто особенное, и я хочу продолжать [так выступать] еще долгое время. Вы постоянно учитесь. Мы всегда можем справиться лучше. Макс подталкивает нас, мы подталкиваем его.

Чеко [Перес] сегодня очень сильно не повезло. Я подумал, что это очень суровое решение (Переса оштрафовали на 5 секунд за контакт с Норрисом – Sports.ru).

Но какой это год! При таком обилии разных условий, разных трасс, разных испытаний. Мы проиграли всего одну гонку. Это невероятно», – заключил Хорнер.

Гран-при Абу-Даби-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Леклер – 2-й, Расселл – 3-й

6 комментариев

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Мурад Гамидов
Ответ Дмитрий Воронцов
Ну хоть в этом то году вложились в рамки бюджета? Или вам пофиг, все равно наказания от ФИА не будет) Всех поблагодарил, про Ньюи не слова)
Видимо это любимая забава хейтеров сводить всё к Ньюи. Наверное, сотни специалистов работают над тем чтобы спроектировать и сконструировать болид, но у местных Ньюи в одиночку всё проектирует и собирает
+11
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+11
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United_LP
. кроме Переса
+1
-1
0
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All Hayg
Ответ Дмитрий Воронцов
Ну хоть в этом то году вложились в рамки бюджета? Или вам пофиг, все равно наказания от ФИА не будет) Всех поблагодарил, про Ньюи не слова)
Ньюи - священная корова , зачем упоминать - он творец всех побед и так ясно всем ..............
0
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