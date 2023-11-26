Джордж Расселл: «Подумал, что Леклер собирается оттормозить меня. Но я уважаю его за то, что он предпочел чистую борьбу»

Теги Феррари Ред Булл Гран-при Абу-Даби Формула-1 Мерседес Серхио Перес Шарль Леклер Джордж Расселл Авто

Расселл поделился впечатлениями от финала сезона «Ф-1».

Пилот «Мерседеса» прокомментировал третье место на Гран-при Абу-Даби и вице-чемпионство своей команды.

«Это многое значит. На базе, в Брэкли, Бриксуорте, работает так много людей, которые усердно трудились, чтобы достигнуть этого. Это был действительно сложный сезон. В этом году я пару раз подвел команду, так что рад, что смог довести дело до конца.

В конце была плотная борьба с Чеко [Пересом], и я подумал, что Шарль [Леклер] собирается оттормозить меня. Но я уважаю его за то, что он предпочел чистую борьбу. Вау, теперь я могу расслабиться!

Я выехал с пит-стопа на втором комплекте «харда», и Чеко выехал из ниоткуда. Не знаю, что произошло, у них был отличный темп. В конце действительно было напряженно. Шины изнашивались, но я очень доволен тем, что добыл второе место [в Кубке Конструкторов] для команды. Уверен, сегодня команда немного выпьет.

Я чихал где-то четыре раза за круг, так что это было довольно неприятно и, вероятно, ничем не помогло. Но приехать третьим – это большое облегчение», – поделился Расселл.

Гран-при Абу-Даби-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Леклер – 2-й, Расселл – 3-й

10 комментариев

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KosSpb
Ответ Mittermeyer
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Так вынес, что аж 59 очков проиграл в итоге. Перес наверное вообще разорвал Ферстаппена по такой логике.
+16
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+15
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Роман
Лучше бы оттормозил, хоть Феррари и не заслужили такого подарка от своего гонщика)
+9
-1
+8
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Givi Shotadze
Ещё один интеллектуал - Рассел)))))
Оттормози Шарль, было бы между ними 0.2-0.3 с. И? Как проконтролировать отставание от Переса в 5 с с точностью - минус 0.1-0.2с, в любом другом варианте результат тот же...
+7
-1
+6
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Mouse72
Ответ Mittermeyer
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Вам закусывать надо. На табло всё видно, но Вас несёт каждый этап. Болела Росберга?
+3
0
+3
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Dym86
Ахахах добыл команде второе место набрав на 59 очков меньше чем Хэмильтон
+2
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Антон Якимцев
Шарль и Рассел красавчики, одни из немногих гонщиков среди лидеров, кто не вызывает негативных эмоций.
+2
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Башмак Нирванов
Ответ Mittermeyer
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У меня есть телефон отличного окулиста. 😉
А потом дам координаты ещё одного врача - специалиста.
Тоже по голове.
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