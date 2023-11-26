Джордж Расселл: «Подумал, что Леклер собирается оттормозить меня. Но я уважаю его за то, что он предпочел чистую борьбу»

Расселл поделился впечатлениями от финала сезона «Ф-1».

Пилот « » прокомментировал третье место на Гран-при Абу-Даби и вице-чемпионство своей команды.

«Это многое значит. На базе, в Брэкли, Бриксуорте, работает так много людей, которые усердно трудились, чтобы достигнуть этого. Это был действительно сложный сезон. В этом году я пару раз подвел команду, так что рад, что смог довести дело до конца.

В конце была плотная борьба с Чеко [ ], и я подумал, что [Леклер] собирается оттормозить меня. Но я уважаю его за то, что он предпочел чистую борьбу. Вау, теперь я могу расслабиться!

Я выехал с пит-стопа на втором комплекте «харда», и Чеко выехал из ниоткуда. Не знаю, что произошло, у них был отличный темп. В конце действительно было напряженно. Шины изнашивались, но я очень доволен тем, что добыл второе место [в Кубке Конструкторов] для команды. Уверен, сегодня команда немного выпьет.

Я чихал где-то четыре раза за круг, так что это было довольно неприятно и, вероятно, ничем не помогло. Но приехать третьим – это большое облегчение», – поделился Расселл.

Гран-при Абу-Даби-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Леклер – 2-й, Расселл – 3-й