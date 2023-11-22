Нико Хюлькенберг об окончании сезона: «Я не был дома уже шесть недель. Хочется увидеть семью, друзей, позаниматься обычными вещами»

Теги Нико Хюлькенберг Гран-при Абу-Даби Формула-1 Хаас Авто

Хюлькенберг рассказал о настрое на последнюю гонку сезона-2023.

Пилот «Хааса» поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Абу-Даби и завершения сезона, а также рассказал о планах на зимний перерыв.

«Я пока ни разу не ездил по обновленной конфигурации трассы в условиях гонки, так что посмотрим, что из этого получится, я жду Гран-при с нетерпением.

В целом ожидания от последней гонки сезона всегда особенные, в паддоке всегда царит отличная атмосфера. Это был очень длинный сезон, для всех нас, но команда всегда сохраняла отличный настрой, за что ребятам стоит отдать должное.

Если говорить о событиях сезона, то самым ярким моментом стал результат Гран-при Австралии, да и сама гонка для меня лично стала вот этим ярким моментом. Что касается главных провалов, то я бы выбрал что-то из этапов в Монце или Сан-Паулу.

А вообще я с нетерпением жду возможность вернуться домой. Ведь я не был дома уже шесть недель, начиная с гонки в Остине. Хочется увидеть семью, друзей, позаниматься каким-то обычными, веселыми, обыденными вещами. Так что если говорить о планах, то я не думаю о каком-то отпуске на пляже или что-то в этом роде. К Рождеству я уже возобновлю тренировки», – рассказал Хюлькенберг.

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1 комментарий

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mclaren-honda
Заголовок такой будто он жалуется, хотя на самом деле нет
+1
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+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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