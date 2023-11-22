Макс Ферстаппен о Гран-при Лас-Вегаса: «Ты можешь постоянно атаковать, находясь в слипстриме. Это значительно улучшило гоночную составляющую»

Ферстаппен изменил свое мнение о Гран-при Лас-Вегаса.

До начала уик-энда пилот « » негативно высказывался об этапе, отмечая, что в нем слишком много шоу-составляющей, а спортивной составляющей уделено совсем мало времени.

Однако после гонки Ферстаппен признал, что заезд ему понравился и он получил удовольствие от борьбы на трассе:

«Да (я изменил свое мнение), потому что в гонке уровень износа на «харде» был совсем небольшим и потому что на очень длинных прямых может было эффективно пользоваться слипстримом – и благодаря этому мы увидели отличную гонку. Улучшило ситуацию и то, что на главной прямой был сильный встречный ветер.

При этом на этой трассе ты не теряешь много времени в медленных поворотах, даже когда вплотную преследуешь соперника длительное время. Более того. На отрезках 4-5, 9-12, 12-14 и 14-16 поворотов ты можешь постоянно атаковать, находясь в слипстриме. Это значительно улучшило гоночную составляющую».

В то же время Ферстаппен не стал заявлять, что считает гонку в Лас-Вегасе лучшей в нынешнем сезоне:

«Мне сложно ответить на этот вопрос, ведь тогда нужно будет вспоминать все остальные гонки. Ну, в любом случае, мне гонка понравилась.

Не поймите неправильно, я всегда думал, что сама гонка здесь получится интересной. С длинными прямыми и медленными поворотами вы мало теряете в прижимной силе. Как раз с этим у меня никогда проблем не было. Было весело – и это все, чего мне хотелось, чтобы всем все понравилось».

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