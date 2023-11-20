Ибрагимович о «Феррари»: «Моя команда – я пилотировал несколько машин, мои механики»

Златан Ибрагимович поддержал «Феррари» в Лас-Вегасе.

Суперзвезда футбола Златан Ибрагимович побеседовал с комментатором Sky Sports и бывшим гонщиком «Формулы-1» перед стартом Гран-при Лас-Вегаса.

«Все выглядит здорово, я в предвкушении, не терпится посмотреть гонку. « » – моя команда.

Пилотировал ли я «Феррари»? Да, несколько», – сообщил Златан.

Экс-нападающий «Милана», «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» также выложил короткое видео, где он позирует вместе с сотрудниками Скудерии рядом с болидом .

«Мои механики», – подписал пост Ибрагимович.

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Фото: соцсети Златана Ибрагимовича