Ибрагимович о «Феррари»: «Моя команда – я пилотировал несколько машин, мои механики»
Златан Ибрагимович поддержал «Феррари» в Лас-Вегасе.
Суперзвезда футбола Златан Ибрагимович побеседовал с комментатором Sky Sports и бывшим гонщиком «Формулы-1» Мартином Брандлом перед стартом Гран-при Лас-Вегаса.
«Все выглядит здорово, я в предвкушении, не терпится посмотреть гонку. «Феррари» – моя команда.
Пилотировал ли я «Феррари»? Да, несколько», – сообщил Златан.
Экс-нападающий «Милана», «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» также выложил короткое видео, где он позирует вместе с сотрудниками Скудерии рядом с болидом Шарля Леклера.
«Мои механики», – подписал пост Ибрагимович.
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