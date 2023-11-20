Ибрагимович о «Феррари»: «Моя команда – я пилотировал несколько машин, мои механики»

Теги Феррари Златан Ибрагимович Мартин Брандл Формула-1 Шарль Леклер Гран-при Лас-Вегаса Авто

Златан Ибрагимович поддержал «Феррари» в Лас-Вегасе.

Суперзвезда футбола Златан Ибрагимович побеседовал с комментатором Sky Sports и бывшим гонщиком «Формулы-1» Мартином Брандлом перед стартом Гран-при Лас-Вегаса.

«Все выглядит здорово, я в предвкушении, не терпится посмотреть гонку. «Феррари» – моя команда.

Пилотировал ли я «Феррари»? Да, несколько», – сообщил Златан.

Экс-нападающий «Милана», «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» также выложил короткое видео, где он позирует вместе с сотрудниками Скудерии рядом с болидом Шарля Леклера.

«Мои механики», – подписал пост Ибрагимович.

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Фото: соцсети Златана Ибрагимовича

6 комментариев

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United_LP
У него Monza SP2 https://youtu.be/kbOZRs3MerY?si=IWgEFkKFeQjZFEA-
+3
0
+3
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Биомеханоид
В кокпит бы только нос Ибры поместился
+2
0
+2
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Minuvert
Ответ Великий Алонсо
Алонсо бы тебя пьяный управляя одной рукой обогнал бы
Любой пилот бы обогнал
+2
0
+2
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United_LP
Ответ Великий Алонсо
Алонсо бы тебя пьяный управляя одной рукой обогнал бы
Ибра бы пьяный одной ногой Алонсо обвёл
+2
0
+2
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Minuvert
Ответ Биомеханоид
В кокпит бы только нос Ибры поместился
Глядя на Ибру сразу вспоминаю жевательную резинку Типи Тип)
0
0
0
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