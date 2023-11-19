Кристиан Хорнер: «Перес действительно приходит в норму. Он провел великолепный Гран-при»

Теги Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Гран-при Лас-Вегаса Авто

Хорнер высказался о выступлении Серхио Переса в Лас-Вегасе.

Серхио Перес обеспечил себе досрочное вице-чемпионство в сезоне-2023 «Ф-1» благодаря третьему месту на Гран-при Лас-Вегаса. Тем самым пилоты команды «Ред Булл» впервые в истории взяли первые две строчки в личном зачете.

«Как команда мы никогда не добавились подобного раньше. Я имею в виду, о чем еще вы можете просить своих пилотов, которые взяли первое и второе место в чемпионате?

Форма Переса, его темп снова были то, что надо. В течение последних двух или трех гонок он действительно приходит в норму», – сказал Хорнер.

Кроме того, шеф «Ред Булл» прокомментировал финал гонки, когда Перес не смог удержать позади Шарля Леклера. При этом команда обращалась к лидеру заезда Максу Ферстаппену с просьбой замедлиться и дать напарнику возможность открыть крыло. Голландец действительно сбросил скорость, однако этого не хватило.

«В конце Макс замедлялся, чтобы попытаться дать ему [Серхио] слипстрим. И сегодня этого оказалось недостаточно. Но прорваться так с конца пелотона… Знаете, после замены переднего крыла на первом круге, думаю, он [Перес] провел великолепный Гран-при».   

Перес стал вице-чемпионом «Ф-1» сезона-2023

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Penguin
Ноябрь месяц…23 этап из 24…чемпион приходит в норму
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mortimer1
Ответ Penguin
Ноябрь месяц…23 этап из 24…чемпион приходит в норму
Ноябрь месяц...Penguin все еще никак не может смириться с вице-чемпионством Переса
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий