Кристиан Хорнер: «Перес действительно приходит в норму. Он провел великолепный Гран-при»

Хорнер высказался о выступлении Серхио Переса в Лас-Вегасе.

обеспечил себе досрочное вице-чемпионство в сезоне-2023 «Ф-1» благодаря третьему месту на Гран-при Лас-Вегаса. Тем самым пилоты команды «Ред Булл» впервые в истории взяли первые две строчки в личном зачете.

«Как команда мы никогда не добавились подобного раньше. Я имею в виду, о чем еще вы можете просить своих пилотов, которые взяли первое и второе место в чемпионате?

Форма Переса, его темп снова были то, что надо. В течение последних двух или трех гонок он действительно приходит в норму», – сказал .

Кроме того, шеф « » прокомментировал финал гонки, когда Перес не смог удержать позади Шарля Леклера. При этом команда обращалась к лидеру заезда Максу Ферстаппену с просьбой замедлиться и дать напарнику возможность открыть крыло. Голландец действительно сбросил скорость, однако этого не хватило.

«В конце Макс замедлялся, чтобы попытаться дать ему [Серхио] слипстрим. И сегодня этого оказалось недостаточно. Но прорваться так с конца пелотона… Знаете, после замены переднего крыла на первом круге, думаю, он [Перес] провел великолепный Гран-при».

Перес стал вице-чемпионом «Ф-1» сезона-2023