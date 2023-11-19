Серхио Перес о поломке антикрыла на старте: «В тот момент я и подумать не мог, что сумею попасть на подиум»

Теги Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Гран-при Лас-Вегаса Авто

Перес удивился попаданию на подиум в Лас-Вегасе после инцидента на старте.

Пилот «Ред Булл», подводя итоги Гран-при, отметил, что конечный результат его в любом случае обрадовал, учитывая неудачу на старте.

«Должен сказать, я удивлен тому, что вообще сейчас здесь сижу (на пресс-конференции призеров Гран-при Лас-Вегаса). Потому что в хаосе в первом повороте переднее антикрыло моего болида было довольно сильно повреждено. В тот момент я и подумать не мог, что смогу попасть на подиум.

Но затем я осознал, что у нас очень неплохой темп, а еще чуть позже машина безопасности появилась на трассе просто в идеальный для нас момент времени.

Из-за более крупного заднего антикрыла я не мог отрываться на прямых, поэтому Макс и Шарль все-таки сумели меня обогнать. Разумеется, меня беспокоит то, что я опустился на третье место в самом конце заезда, но ничего не поделаешь. Как бы то ни было, главной целью было завоевать второе место в личном зачете чемпионата», – рассказал Перес.

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