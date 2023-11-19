Гельмут Марко: «На шинах «хард» мы были быстрее «Феррари». Как только Ферстаппен лишил соперника DRS, он сразу легко оторвался»

Марко был уверен в победе Ферстаппена на Гран-при Лас-Вегаса.

Советник «Ред Булл» подвел итоги гонки, обсудив ключевые моменты. Так, по мнению Марко, решающим стало преимущество « » над « » в работе с шинами «хард».

«На болиде шины «медиум» изнашивались быстрее, чем мы ожидали. В этом отношении «Феррари» была лучше нас. Более того, мы еще и получили 5-секундный штраф. При этом мы даже по радио отметили, что Макс был просто в огне и очень хорошо ехал. На шинах «хард» он произвел очень сильное впечатление. Продемонстрировал, из чего он сделан на самом деле, как умеет читать ситуацию в гонке и как умеет атаковать агрессивно, но вполне честно и в рамках правил.

Если говорить об инциденте с 5-секундным штрафом – на мой взгляд, это был именно гоночный инцидент, но решать стюардам. В любом случае, я не могу злиться из-за случившегося.

Мы сознательно рискнули, когда решили не использовать шины «хард» в практиках, поэтому на гонку в нашем распоряжении оставалось два свежих комплекта «харда». Это решение окупилось, потому что в отличие от предыдущих гонок, в этот раз самые жесткие по составу шины работали хорошо.

На шинах «хард» обе наши машины были быстрее «Феррари». Шины на болиде Леклера были на 5 кругов «старше», но грануляция на них началась довольно рано. Как бы то ни было, как только Макс лишил соперника DRS, он сразу легко оторвался. И мы знали, что он выиграет», – рассказал .

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