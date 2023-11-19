Кристиан Хорнер: «Максу нравятся такие гонки, как эта. Думаю, он изменил свое мнение о Вегасе»
Хорнер полагает, что Ферстаппен может изменить мнение о Гран-при Лас-Вегаса.
По словам руководителя «Ред Булл», гонка в Лас-Вегасе получилась настолько зрелищной, что Макс Ферстаппен, ранее не раз критиковавший этап, мог изменить отношение к местному Гран-при.
«По-моему, это была классная гонка. Захватывающая. Здесь длинные прямые, большие зоны для торможения и нет сцепления – много сложностей для пилотов. Мне показалось, что это обеспечило отличный Гран-при. Здесь безумные скорости.
Максу нравятся такие гонки, как эта. Даже несмотря на то, что у него был штраф. Когда он вернулся, то, как он боролся – думаю, он изменил свое мнение о Вегасе.
Конфигурация трассы удалась. Кроме того, поверхность оказалась суперскользкой. Вы видели, как пилоты действительно сегодня старались.
Пару раз я даже закрывал глаза. В частности, из-за холодных шин во время рестарта – это выглядело и вправду глупо», – рассказал Хорнер.
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Да, такие гонки определенно в стиле не повзрослевшего Макса, но вроде как все до этого говорили что он стал намного опытнее, взрослее и мудрее.