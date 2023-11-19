Кристиан Хорнер: «Максу нравятся такие гонки, как эта. Думаю, он изменил свое мнение о Вегасе»

Теги Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Лас-Вегаса Авто

Хорнер полагает, что Ферстаппен может изменить мнение о Гран-при Лас-Вегаса.

По словам руководителя «Ред Булл», гонка в Лас-Вегасе получилась настолько зрелищной, что Макс Ферстаппен, ранее не раз критиковавший этап, мог изменить отношение к местному Гран-при.

«По-моему, это была классная гонка. Захватывающая. Здесь длинные прямые, большие зоны для торможения и нет сцепления – много сложностей для пилотов. Мне показалось, что это обеспечило отличный Гран-при. Здесь безумные скорости.

Максу нравятся такие гонки, как эта. Даже несмотря на то, что у него был штраф. Когда он вернулся, то, как он боролся – думаю, он изменил свое мнение о Вегасе.

Конфигурация трассы удалась. Кроме того, поверхность оказалась суперскользкой. Вы видели, как пилоты действительно сегодня старались.

Пару раз я даже закрывал глаза. В частности, из-за холодных шин во время рестарта – это выглядело и вправду глупо», – рассказал Хорнер.

Гран-при Лас-Вегаса-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Леклер стал вторым, обогнав Переса на последнем круге

2 комментария

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ffmp
Заблокировать соперника в первом повороте, а после хаять судей когда за очевидное нарушение дают штраф, не оставлять место сопернику, из-за чего тот вынужденно сталкивается с тобой, за что его наказывают.
Да, такие гонки определенно в стиле не повзрослевшего Макса, но вроде как все до этого говорили что он стал намного опытнее, взрослее и мудрее.
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Called the Record Breaker
🎵Тун тту ту туун,... Макс ФерстаАаппен. Тун тту ту тун....
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