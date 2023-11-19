Шарль Леклер: «Отличная гонка. Второе место, завоеванное в борьбе – мне все понравилось»

Леклер остался доволен выступлением на Гран-при Лас-Вегаса.

Пилот « », подводя итоги гонки, отметил, что удовлетворен вторым местом, добытым в упорной борьбе.

«Отличная гонка, мне очень понравилось! Хотя я, конечно, немного разочарован тем, что мы финишировали лишь вторыми, но это лучшее, что мы могли сделать.

На старте Макс, находясь на внутренней траектории, немного потерял в сцеплении с трассой и выдавил меня на край трассы. Но у нас был хороший темп, мы смогли обратно его обогнать и в целом смотрелись очень сильно. У нас был отличный темп.

Нам немного не повезло с машиной безопасности. Мы не стали заезжать в боксы, потому что не знали, что будут делать остальные, поэтому мы сделали выбор в пользу сохранения позиции на трассе. Ближе к концу гонки было сложно из-за того, что шины преодолели большую дистанцию, но второе место, завоеванное в борьбе – лично мне все понравилось.

Сам Гран-при Лас-Вегаса мне тоже понравился – нам это было нужно. Уик-энд начался не лучшим образом, но я очень рад, что его окончание получилось вот таким. И на самом деле для первого Гран-при Лас-Вегаса было бы трудно придумать гонку лучше. У этого города невероятная энергетика, сегодня я получил большое удовольствие», – рассказал Леклер.

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