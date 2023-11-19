Шарль Леклер: «Отличная гонка. Второе место, завоеванное в борьбе – мне все понравилось»

Теги Феррари Формула-1 Шарль Леклер Гран-при Лас-Вегаса Авто

Леклер остался доволен выступлением на Гран-при Лас-Вегаса.

Пилот «Феррари», подводя итоги гонки, отметил, что удовлетворен вторым местом, добытым в упорной борьбе.

«Отличная гонка, мне очень понравилось! Хотя я, конечно, немного разочарован тем, что мы финишировали лишь вторыми, но это лучшее, что мы могли сделать.

На старте Макс, находясь на внутренней траектории, немного потерял в сцеплении с трассой и выдавил меня на край трассы. Но у нас был хороший темп, мы смогли обратно его обогнать и в целом смотрелись очень сильно. У нас был отличный темп.

Нам немного не повезло с машиной безопасности. Мы не стали заезжать в боксы, потому что не знали, что будут делать остальные, поэтому мы сделали выбор в пользу сохранения позиции на трассе. Ближе к концу гонки было сложно из-за того, что шины преодолели большую дистанцию, но второе место, завоеванное в борьбе – лично мне все понравилось.

Сам Гран-при Лас-Вегаса мне тоже понравился – нам это было нужно. Уик-энд начался не лучшим образом, но я очень рад, что его окончание получилось вот таким. И на самом деле для первого Гран-при Лас-Вегаса было бы трудно придумать гонку лучше. У этого города невероятная энергетика, сегодня я получил большое удовольствие», – рассказал Леклер.

Что случилось на Гран-при Вегаса: Ферстаппен выкинул Леклера с трассы и получил штраф, пять обгонов за первое место

5 комментариев

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xamer 9
Если бы не обгон на старте - кто знает, может и на победу претендовал бы.
По хорошему, подумать бы организации над изменением правил- если гонщик не возвращает позицию, то штрафовать его 5 секундами, которые обязательно нужно отбыть в течении, например 10 гоночных минут, иначе прибавляется еще 5 секунд, и так каждые 10 минут. Например, команда поставила новый комплект шин гонщику, он обогнал не поправилам, через какое то время ему вынесли решение о штрафе, и гонщик, приехав через 32 минуты на пит-стоп будет вынужден стоять 15 секунд.

Такое изменение в правилах будет вынуждать отдавать позицию, а не откладывать на пит стоп исполнение штрафа в 5 секунд.
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Михаил Блинов
Ответ Кирилл Конопельченко
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Если бы он поехал, то выехал бы за Чеко уже сразу и не факт что прошел бы его тогда
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Кирилл Конопельченко
Ответ Михаил Блинов
Если бы он поехал, то выехал бы за Чеко уже сразу и не факт что прошел бы его тогда
Вот именно не факт что выехал позади но 100% свежее шины получил. Он даже на этих шинах обогнал мекса. На свежем комплекте у него был бы шанс бороться за победу.
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Кирилл Конопельченко
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Михаил Блинов
Ответ xamer 9
Если бы не обгон на старте - кто знает, может и на победу претендовал бы. По хорошему, подумать бы организации над изменением правил- если гонщик не возвращает позицию, то штрафовать его 5 секундами, которые обязательно нужно отбыть в течении, например 10 гоночных минут, иначе прибавляется еще 5 секунд, и так каждые 10 минут. Например, команда поставила новый комплект шин гонщику, он обогнал не поправилам, через какое то время ему вынесли решение о штрафе, и гонщик, приехав через 32 минуты на пит-стоп будет вынужден стоять 15 секунд. Такое изменение в правилах будет вынуждать отдавать позицию, а не откладывать на пит стоп исполнение штрафа в 5 секунд.
Иногда бывает ситуация, что выгоднее получить штраф, чем отдать позицию, так как в момент отдачи одной позиции ты можешь потерять ещё несколько, если гонщики попадут в слип-стрим
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