Серхио Перес: «Я не был в курсе, что мы настолько рано проедем свою последнюю попытку во втором сегменте»

Перес объяснил неудачное выступление в квалификации к Гран-при Лас-Вегаса.

Пилот « » не сумел пробиться в третий сегмент квалификации, поскольку слишком рано проехал свой последний быстрый круг, в результате чего его время улучшили многие конкуренты.

«До квалификации у нас с командой была выбрана определенная стратегия. Мы пока не очень хорошо знакомы с этой трассой и считали, что выбрали правильный путь. Хотя сейчас очевидно, что решение оказалось неправильным, но постфактум всегда проще рассуждать.

На самом деле нам повезло еще в первом сегменте, потому что мы не закончили свой последний быстрый круг. А во втором сегменте, закончив свои выступления чуть раньше других, мы недооценили степень улучшения состояния трассы за оставшееся время, когда мы уже находились в боксах. Но я не был в курсе, что мы настолько рано проедем свою последнюю попытку.

Похоже, что сегодня нам все равно не хватало пары десятых секунды темпа. Что касается гонки, то уровень износа шин может быть очень высоким. Так что завтра нужно будет учесть множество факторов. Посмотрим, что мы сможем сделать», – рассказал .

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