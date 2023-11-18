Льюис Хэмилтон: «Болид просто не работал в моем случае. «Феррари» впечатляет, быстрая машина»

Хэмилтон сообщил, чего ожидает после неудачной квалификации в Вегасе.

Гонщик «Мерседеса» стал 11-м в квалификации к Гран-при Лас-Вегаса, в то время как его напарник завершил сессию четвертым.

«[Ощущения в машине] не особо хорошие. Вчера было немного лучше, мы выглядели относительно конкурентоспособно, внесли изменения. Третья практика сложилась довольно плохо, из-за чего я оказался в невыгодном положении и попытался наверстать в квалификации, которая для такого не предназначена.

Были трудности со сцеплением, болид просто не работал в моем случае. Конечно, когда даже не проходишь дальше второго сегмента, это тяжелая ситуация, но что есть, то есть», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1».

Хэмилтон также упомянул сложности с настройкой « »:

«С этой машиной как на острие ножа. Трасса веселая, но я много скользил. Однако гонка получится очень интересной. Впереди большая работа после старта 11-м».

Высказался Льюис и о раскладах перед гонкой:

«Мы не так уж далеко. У нас было мощнейшее гранулирование, как и у всех остальных, мы наблюдали гранулирование задних покрышек в третьей практике. Поэтому работа с шинами и понимание, когда атаковать, когда не атаковать, будут иметь ключевое значение.

Но я смотрю на « » – она сегодня впечатляет. Быстрая машина».

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