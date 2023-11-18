Дэвид Култхард: «Ферстаппен в любом случае захочет победить в Лас-Вегасе»

Теги Ред Булл Дэвид Култхард Формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Лас-Вегаса Авто

Ферстеппену еще может понравиться трасса в Лас-Вегасе – считает Култхард.

Бывший пилот «Формулы-1» уверен, что Ферстаппен, в случае победы на Гран-при Лас-Вегаса, будет праздновать ее с тем же энтузиазмом, что и на любом другом этапе.

Ранее Ферстаппен в интервью после практик говорил о том, что ему не слишком понравилась трасса и что он не получает особого удовольствия от выступления в Лас-Вегасе.

«Хоть сейчас Макс и не проявляет особого энтузиазма, как некоторые другие гонщики, я уверен, что когда он выедет на трассу (в гонке), он захочет на ней властвовать.

Он захочет победить, и в случае победы, на церемонии награждения на подиуме будет разбрызгивать шампанское с тем же энтузиазмом, как если бы это была победа на его любимой трассе», – рассказал Култхард.

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1 комментарий

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Тёма Тёма
Нормальная реакция спортсмена. Если не хочешь победить, то и в болид не садись. Да и Макс выиграет, думаю. Он сейчас в другой лиге.
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