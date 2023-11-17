Босс «Либерти Медиа» о Гран-при Лас-Вегаса: «Со временем мы улучшим качество работы с фанатами и, возможно, добьемся повышения прибыли»

Грег Маффей считает, что в будущем Гран-при Лас-Вегаса станет лучше.

По словам исполнительного директора «Либерти Медиа», владеющей «Формулой-1», самое главное в гонке в Лас-Вегасе – это его влияние на интерес аудитории и спонсоров.

«Что касается первоначальных затрат, у нас есть грандиозная церемония открытия – мы не будем устраивать подобного в будущем. У нас было много первоначальных затрат, связанных с безопасностью, временными мостами, оптимизацией работы с фанатами – и это делалось в спешке.

Со временем мы улучшим качество работы с фанатами и, возможно, добьемся повышения прибыли. Но то влияние – не просто гонки, а того, как она повлияет на интерес со стороны спонсоров, на интерес со стороны фанатов, – мы думаем, оно будет сохраняться с этого года», – сказал Маффей в беседе с CNBC.

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