Промоутер Гран-при Лас-Вегаса о проблемах в первой практике: «Было бы лучше, если бы этого не произошло – но было здорово увидеть старт»

Теги Формула-1 Гран-при Лас-Вегаса Авто

Промоутер Гран-при Лас-Вегаса назвал проблемы первого дня этапа решаемыми .

Первые сессии этапа «Ф-1» в Лас-Вегасе получились максимально неудачными: первая практика продлилась всего около 10 минут, вторую несколько раз отложили и в итоге туда даже не пустили фанатов.

По словам Стива Хилла, исполнительного директора компании LVCVA, организующей Гран-при Лас-Вегаса, случившееся несильно повлияло на его впечатления от этапа.  

«Печально начать и не суметь закончить эту [первую] практику. Похоже, что с той крышкой от люка возникли проблемы, и нужно проверить остальные. Судя по всему, это вполне решаемая проблема, так что мы идем дальше. Было бы лучше, если бы этого не произошло – но было здорово увидеть старт.

Было фантастически увидеть болиды «Ф-1», покидающие паддок и выезжающие на Бульвар Лас-Вегаса. Ничто не сравнится с этим чувством после такой работы: полтора года строительства, два года планирования всего мероприятия. Было очень приятно все это увидеть», – сказал Хилл.

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2 комментария

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hypnotoad94
Там ещё появились фото и посты на реддите, как полиция выгоняет фанов перед FP2, а народ заплатил и так неадекватные деньги. Полнейший провал со всех сторон, долго отмываться будут
+7
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+7
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Мирзоанис Якубов
Было бы лучше, если бы этого колхоза вообще не было в календаре. Шоу для идиотов, как сказал Ферстаппен, а не Гран-при
+3
0
+3
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