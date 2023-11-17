Мартин Брандл о Гран-при Лас-Вегаса: «Вчера было очень много негативного пиара. Но если со всем разберутся, то это будет потрясающее место для гонки»

Теги Гран-при Малайзии Гран-при Монако Гран-при Китая Дженсон Баттон Ред Булл Мартин Брандл Формула-1 Сепанг Макс Ферстаппен Гран-при Лас-Вегаса Авто

Брандл указал на проблемы Гран-при Лас-Вегаса.

По мнению экс-пилота «Ф-1», ситуация с досрочным завершением первой практики Гран-при Лас-Вегаса говорит о серьезной проблеме «Ф-1». Тем не менее Мартин считает, что этап все равно может оправдать вложенные в него средства.   

«Выглядит не очень хорошо, не так ли? Мы видели, как Макс [Ферстаппен] и другие пилоты жаловались на вчерашнюю шумиху и шоу – в общем, к сожалению, было очень много негативного пиара. Но если они [организаторы] смогут со всем разобраться, то, думаю, это будет потрясающее место для гонки.

Здесь все довольно сложно, потому что это Лас-Вегас-Стрип, который власти хотят оставлять открытым для любых возможностей – в том числе для того, чтобы решить проблему с местным движением. Мы говорим о городской дороге, а не просто части трассы.

Мы уже много раз сталкивались с ситуациями с крышками люков на городских треках, как «Сепанг» в Малайзии, как на трассе в Китае, в Монако, где был инцидент у Дженсона Баттона.

Раньше у нас было правило, что перед Гран-при проводилось еще одно важное собрание касательно гонки с тем, чтобы заранее проверить все системы и трассу. Но все это прекратилось, и во время и после локдауна [из-за ковида], когда были эти неразберихи с гонками, этим уже больше не занимались.

Это большая проблема, усугубляемая тем, где мы находимся и как все ново», – сказал Брандл в эфире Sky Sports.

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6 комментариев

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G.H.O.S.T.
Чемоданы с гонораром за пиар этой трассы отработать надо в любом случае.
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Андрей Омельянович
Чтобы медиабриты не говорили, глобально для фанатов и поклонников ГП Вегаса - цирк. Я не видел пока ни одного восторженного отзыва в соцсетях от обычных людей. Посмотрим какая будет гонка разумеется, но ожидания, что будет хаос, аварии, красные флаги и только этим она и запомнится.
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mexicantushkan
Ответ За Кубань!
Ну руководители Ф-1 обещали, что этот ГП запомнят на долго. Не соврали. Такого феерического факапа еще не было.
а как же гонка в Сочи 2017 года с одним обгоном?
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Сэр Уинстон Черчилль
Сепанг и Китай городские трассы? Там были люки?)
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За Кубань!
Ответ Андрей Омельянович
Чтобы медиабриты не говорили, глобально для фанатов и поклонников ГП Вегаса - цирк. Я не видел пока ни одного восторженного отзыва в соцсетях от обычных людей. Посмотрим какая будет гонка разумеется, но ожидания, что будет хаос, аварии, красные флаги и только этим она и запомнится.
Ну руководители Ф-1 обещали, что этот ГП запомнят на долго. Не соврали. Такого феерического факапа еще не было.
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YoRHa
Ответ За Кубань!
Ну руководители Ф-1 обещали, что этот ГП запомнят на долго. Не соврали. Такого феерического факапа еще не было.
Даллас ’84 с треснувшим асфальтом, который чинили практически перед гонкой может поспорить :)
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