Мартин Брандл о Гран-при Лас-Вегаса: «Вчера было очень много негативного пиара. Но если со всем разберутся, то это будет потрясающее место для гонки»

Брандл указал на проблемы Гран-при Лас-Вегаса.

По мнению экс-пилота «Ф-1», ситуация с досрочным завершением первой практики Гран-при Лас-Вегаса говорит о серьезной проблеме «Ф-1». Тем не менее считает, что этап все равно может оправдать вложенные в него средства.

«Выглядит не очень хорошо, не так ли? Мы видели, как [Ферстаппен] и другие пилоты жаловались на вчерашнюю шумиху и шоу – в общем, к сожалению, было очень много негативного пиара. Но если они [организаторы] смогут со всем разобраться, то, думаю, это будет потрясающее место для гонки.

Здесь все довольно сложно, потому что это Лас-Вегас-Стрип, который власти хотят оставлять открытым для любых возможностей – в том числе для того, чтобы решить проблему с местным движением. Мы говорим о городской дороге, а не просто части трассы.

Мы уже много раз сталкивались с ситуациями с крышками люков на городских треках, как «Сепанг» в , как на трассе в , в Монако, где был инцидент у .

Раньше у нас было правило, что перед Гран-при проводилось еще одно важное собрание касательно гонки с тем, чтобы заранее проверить все системы и трассу. Но все это прекратилось, и во время и после локдауна [из-за ковида], когда были эти неразберихи с гонками, этим уже больше не занимались.

Это большая проблема, усугубляемая тем, где мы находимся и как все ново», – сказал Брандл в эфире Sky Sports.

Шоу-открытие Гран-при Вегаса за $80 млн: от звезд – пара песен, полупустые трибуны, Джаред Лето в гоночном комбинезоне

