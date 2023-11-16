Пиастри о проблеме разницы часовых поясов на Гран-при Лас-Вегаса: «Необходимость управлять болидом на скорости 350 км/ч обычно не дает тебе уснуть»

Пиастри спокойно относится к разнице во времени на Гран-при Лас-Вегаса.

Пилот « », обсуждая проблему нестандартного расписания предстоящего гоночного уик-энда, отметил, что необходимость выступать поздним вечером по местному времени добавит командам трудностей.

Пиастри провел сравнение с Гран-при Сингапура, где заезды также проводятся вечером по местному времени.

«На мой взгляд, наибольшая разница с этапом в Сингапуре заключается в том, что там ты продолжаешь жить по европейскому времени. Так что у вас просто есть эффект джетлага. Здесь же разница во времени с Европой составляет 8-9 часов. И мы просто стараемся адаптироваться к разнице во времени и смещению на 8-9 часов назад. К слову, с учетом того, что отсюда мы поедем в Абу-Даби – это тоже должно стать довольно интересным опытом. Может быть, в следующий раз организаторам (составителям календаря в «Ф-1») стоит подумать о таких вещах.

Хотя я уверен, что когда придет время садиться за руль болида – будет легче. У нас есть еще какое-то время, чтобы привыкнуть. Но вообще, необходимость управлять болидом на скорости 350 км/ч, проезжая в сантиметрах от стен обычно не дает тебе уснуть. Но да, я думаю, что такая смена часовых поясов станет для многих настоящим испытанием», – рассказал .

«Надеюсь, эта гонка обанкротит «Ф-1». Даже не представляете, как жители Вегаса злятся на Гран-при!