Шарль Леклер: «Опробовав трассу Гран-при Лас-Вегаса на симуляторе, она показалась мне классной»

Теги Феррари Ред Булл Формула-1 Шарль Леклер Гран-при Лас-Вегаса Авто

Леклер ждет интересную борьбу на Гран-при Лас-Вегаса.

По мнению пилота «Феррари», он надеется, что «Ред Булл» не окажется значительно быстрее всех и гонки получится зрелищной.

«Если «Ред Булл» окажется быстрее всех на секунду на круге, гонка получится скучной. Но мы ожидаем, что все-таки будем участвовать в борьбе. В принципе, гонка и правда может получиться фантастической, поскольку конфигурация трассы предполагает большое количество возможностей для обгонов. Надеюсь, смотреть гонку зрителям будет интересно.

Вообще схема трассы немного похожа на перевернутого поросенка (смеется). Да, изначально, учитывая такое количество длинных прямых, трасса выглядела не слишком интересной. Но опробовав ее на симуляторе, она показалась мне классной. Ощущения интересные. Пока, из того что я видел, мне все понравилось», – рассказал Леклер.

«Надеюсь, эта гонка обанкротит «Ф-1». Даже не представляете, как жители Вегаса злятся на Гран-при!

3 комментария

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Ребята, исправьте заголовок, так по-русски не говорят :))
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