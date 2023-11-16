Джордж Расселл о Гран-при Лас-Вегаса: «Для 20 гонщиков, выступающих в «Формуле-1», это будет не самая интересная и приятная трасса в сезоне»

Расселл назвал трассу Гран-при Лас-Вегаса не самой интересной для гонщиков.

По мнению пилота « », конфигурация хоть и предполагает интересную борьбу и большое количество обгонов в гонке, на самом деле, учитывая особенности настройки болидов, все может оказаться совсем не так.

«Для 20 гонщиков, выступающих в «Формуле-1», это будет не самая интересная и приятная трасса в сезоне. Но « » – это спорт, который каждую неделю смотрят миллионы людей и большинству из них нравятся отличные гонки с большим количеством обгонов, сражений на трассе и так далее.

При этом только самые ярые и преданные фанаты способны по-настоящему оценить величие таких трассах, как «Сильверстоун», «Сузука», трек в Монако. Просто времена меняются и нам остается лишь принять это.

Если говорить о конфигурации, трасса в Лас-Вегаса вряд ли войдет в число культовых. Думаю, она разрабатывалась в первую очередь для того, чтобы способствовать повышению интенсивности и зрелищности самих гонок. Хотя я пока не уверен в том, насколько качественными будут гонки на этой трассе.

Конечно, здесь есть большие и длинные прямые, но поскольку мы все будем использовать настройки с низким уровнем прижимной силы, эффект слип-стрима будет не так силен. Думаю, что включенная DRS позволит выигрывать по 0,1 на прямой. В то время как где-нибудь на трассе в Барселоне DRS дает тебе преимущество уже в 0,6 секунды. Так что ситуация с обгонами на самом деле может оказаться не такой простой, как предполагалось», – рассказал .

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