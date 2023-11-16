Даниэль Риккардо: «Быть трезвым в Вегасе – уже уникальный опыт. Мы словно в кино»

Риккардо в восторге от того, что будет гоняться на Гран-при Лас-Вегаса.

Пилот «Альфа Таури» высказывал желание провести этап «Формулы-1» в Лас-Вегасе еще в 2017 году – тогда австралиец выступал за « ». Даниэль, покинувший « » в конце сезона-2022, предполагал, что пропустит первый в истории Гран-при Лас-Вегаса, но в итоге получил место основного пилота в « ».

«Все классно, здесь всегда классно, конечно. Думаю, быть трезвым в Вегасе – уже уникальный опыт.

Циркулирует то видео, где я говорю [что хотел бы погоняться в Лас-Вегасе] – наверно, в 2017 году. Я об этом сказал, но многие люди работали ради того, чтобы это случилось – я ничего не сделал! Если бы я знал, что спустя шесть лет мы окажемся здесь, и не на окраинах Вегаса, а на Лас-Вегас-Стрип… Даже не знаю, это точно что-то сюрреалистичное.

Мы словно в кино. Скажем так, я очень рад, что оказался здесь на первой гонке. Естественно, я считал, что проведу весь год в запасе, но в итоге провел полгода и рад, что нахожусь тут. Думаю, гонка получится особенной», – произнес Риккардо.

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