Серхио Перес: «Работа с шинами будет главным испытанием»

Перес ждет трудностей в работе с шинами на Гран-при Лас-Вегаса.

Пилот « » оценил свои шансы на победу в гонке, учитывая, что Перес, как считается, является специалистом на трассам городского типа.

«Мне кажется, никто из нас не имеет ни малейшего представления об этой трассе. Поскольку этот этап сильно отличается от других.

Во-первых – температурой. Главной задачей будет удерживать шины в оптимальном температурном окне, чтобы они хорошо работали. Думаю, это будет главным испытанием. И это будет совсем не так, как на других этапах в этом сезоне. И никто не знает, насколько может быть силен в таких условиях».

Также Перес высказался о сравнениях трека в Лас-Вегасе с трассой в Баку – где он одержал свою на данный момент последнюю победу в «Формуле-1»:

«Каждый уик-энд отличается от предыдущего – даже если бы прямо сейчас взяли и снова поехали в Баку. Все меняется. Но я думаю, что сейчас мы, как команда, как группа людей, коллектив, набрали хорошую форму».

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