Ландо Норрис о шансах «Макларена» на Гран-при Лас-Вегаса: «Этап может оказаться повторением Гран-при Сингапура, но это меловероятно»

Норрис оценил шансы «Макларена» на Гран-при Лас-Вегаса.

По словам , ему сложно сказать что-то определенное, учитывая то, что он неоднократно ошибался в прогнозах, оценивая перспективы команды в последних гонках.

При этом Норрис отметил, что по своим характеристикам трасса в Лас-Вегасе вряд ли идеально подойдет « ».

«Можно вспомнить этап в Монце – там Ферстаппен оказался намного быстрее всех. Да, этот этап может оказаться чем-то вроде повторения Гран-при Сингапура, но это маловероятно. Сейчас мы можем только гадать, а я не вижу в этом особого смысла.

Я понимаю, что вам (журналистам) хочется услышать от нас что-то конкретное. Но я скажу, что шансы есть всегда – может быть, пойдет дождь, например, или случится что-то еще. Может быть, это сыграет в нашу пользу, а может и нет. Никогда не знаешь наверняка.

Вообще мне больше не нравятся вопросы о наших шансах. Потому что каждый раз, когда я что-то говорю, в итоге я ошибаюсь (смеется).

Я очень доволен тем, как мы выступаем в последнее время – особенно на этапах в Мексике и Бразилии. Мы выступили значительно лучше, чем сами от себя ожидали. В особенности это касается этапа в Бразилии, где мы оказались заметно быстрее конкурентов и довольно близко от « » – такого мы точно не ожидали.

Так что это тяжело. Вот эта трасса по стилю немного напоминает Баку и Монцу, где мы как раз смотрелись не лучшим образом и выглядели скорее слабо, чем сильно. Здесь очень длинные прямые, а работа болида с низком уровнем прижимной силы – это не та область, работе над которой мы отдавали приоритет по ходу сезона. Просто потому что гонок на трассах с такими характеристиками совсем мало», – рассказал Норрис.

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