«Альфа Таури» показала полосатую ливрею для Гран-при Лас-Вегаса

Теги Альфа Таури Формула-1 стиль Гран-при Лас-Вегаса ливреи Авто

«Альфа Таури» подготовила фэшн-расцветку для Гран-при Лас-Вегаса.

Источником вдохновения при создании черно-белой полосатой ливреи послужила капсульная коллекция «Лас-Вегас» от компании одежды «Альфа Таури» и художника Брендона Монро, сообщила команда «Формулы-1».

«Альфа Ромео» представила черную ливрею с паттерном из игральных карт для Гран-при Лас-Вегаса

Почти вся «Ф-1» переоделась для Вегаса: у команд – праздничные или рекламные ливреи!

Фото: соцсети команды «Альфа Таури»; соцсети «Формулы-1»

4 комментария

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TravenS
ну хоть у кого-то что-то интересное получилось
+2
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Алехин
Интересно, светится будет на трассе ?
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Minuvert
Зебра какая-то
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GODZILLA
Стильно так
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