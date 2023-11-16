«Альфа Таури» показала полосатую ливрею для Гран-при Лас-Вегаса

«Альфа Таури» подготовила фэшн-расцветку для Гран-при Лас-Вегаса.

Источником вдохновения при создании черно-белой полосатой ливреи послужила капсульная коллекция «Лас-Вегас» от компании одежды «Альфа Таури» и художника Брендона Монро, сообщила команда «Формулы-1».

«Альфа Ромео» представила черную ливрею с паттерном из игральных карт для Гран-при Лас-Вегаса

Почти вся «Ф-1» переоделась для Вегаса: у команд – праздничные или рекламные ливреи!

Фото: соцсети команды «Альфа Таури»; соцсети «Формулы-1»