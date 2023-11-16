«Альфа Ромео» представила черную ливрею с паттерном из игральных карт для Гран-при Лас-Вегаса

«Альфа Ромео» показала радикально новую ливрею для Гран-при Лас-Вегаса.

Команда продемонстрировала полностью черный болид с паттерном из игральных карт, украшенных четырехлистным клевером и шестерками в честь шести лет сотрудничества между «Заубером» и «Альфа Ромео».

Предстоящий этап станет предпоследним для швейцарской команды под брендом итальянского производителя, «Заубер» и «Альфа Ромео» прекращают партнерство в конце сезона.

Половина «Ф-1» переоделась для Вегаса: у команд – праздничные или рекламные ливреи!

Фото: соцсети команды «Альфа Ромео»