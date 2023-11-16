«Альфа Ромео» представила черную ливрею с паттерном из игральных карт для Гран-при Лас-Вегаса
«Альфа Ромео» показала радикально новую ливрею для Гран-при Лас-Вегаса.
Команда продемонстрировала полностью черный болид с паттерном из игральных карт, украшенных четырехлистным клевером и шестерками в честь шести лет сотрудничества между «Заубером» и «Альфа Ромео».
Предстоящий этап станет предпоследним для швейцарской команды под брендом итальянского производителя, «Заубер» и «Альфа Ромео» прекращают партнерство в конце сезона.
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