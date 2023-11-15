Макс Ферстаппен: «Понятия не имеем, чего ждать от Гран-при Лас-Вегаса»

Ферстаппен рассказал об ожиданиях от Гран-при Лас-Вегаса.

Пилот « » признал, что у команд очень мало представления о том, какие получится предстоящий гоночный уик-энд.

«Классно, что мы приехали в Лас-Вегас. Но да, этот Гран-при – большой знак вопроса для всех участников. Мы понятия не имеем, чего ждать от этого Гран-при, хотя подход к работе будет таким же, как и на любой другой гонке.

Очевидно, что у нас нет никаких данных с прошлых годов для сопоставления, так что нам предстоит многому научиться. Кроме того, уик-энд будет проходить при довольно низких температурах. Будет интересно, как наш болид проявит себя в таких условиях», – рассказал .

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