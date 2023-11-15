Макс Ферстаппен: «Понятия не имеем, чего ждать от Гран-при Лас-Вегаса»

Теги Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Лас-Вегаса Авто

Ферстаппен рассказал об ожиданиях от Гран-при Лас-Вегаса.

Пилот «Ред Булл» признал, что у команд очень мало представления о том, какие получится предстоящий гоночный уик-энд.

«Классно, что мы приехали в Лас-Вегас. Но да, этот Гран-при – большой знак вопроса для всех участников. Мы понятия не имеем, чего ждать от этого Гран-при, хотя подход к работе будет таким же, как и на любой другой гонке.

Очевидно, что у нас нет никаких данных с прошлых годов для сопоставления, так что нам предстоит многому научиться. Кроме того, уик-энд будет проходить при довольно низких температурах. Будет интересно, как наш болид проявит себя в таких условиях», – рассказал Ферстаппен.

Важнейший Гран-при для будущего «Ф-1»: серия влила $835 млн и перекрыла половину Вегаса

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Великий Алонсо
Победы Алонсо
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий