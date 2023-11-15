Гельмут Марко: «Мы должны дать Гран-при Лас-Вегаса шанс»

Теги Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Гран-при Лас-Вегаса Авто

Гельмут Марко призвал дать Гран-при Лас-Вегаса шанс.

Советник «Ред Булл», обсуждая перспективы этапа, отметил, что сначала хотел бы посмотреть, как пройдет первый гоночный уик-энд, и уже потом делать выводы.

Многие считают Гран-при Лас-Вегаса в первую очередь шоу, а в отношении гоночной составляющей возникают вопросы, учитывая и конфигурацию трассы, и погодные условия, в которых будет проходить этап:

«Я не тот человек, которого стоит спрашивать о подобных вещах. Но мне кажется, что со всем его шиком и гламуром, мы должны дать Гран-при Лас-Вегаса шанс. Я сначала посмотрю, как пройдет гоночный уик-энд, и уже после этого составлю свое мнение.

Скажем так, я позволю себе удивляться. Многие вещи будут в новинку. Например, тут мы доходим до паддока пешком. А еще никто не знает, как на гонку повлияют низкие температуры».

Во время гоночного уик-энда в Лас-Вегасе вечером ожидается температура примерно в 10 градусов – что чуть выше изначальных прогнозов:

«Это все равно слишком холодно. Такой холодной погоды не было ни на одном Гран-при в этом году. Это совершенно новые условия для команд, для поиска настроек болида и так далее.

А еще мне интересно, как на деле болиды будут работать на настолько длинных прямых. И поскольку гонок поддержки в этот уик-энд не проводится, состояние трассы будут значительно улучшаться от сессии к сессии».

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1 комментарий

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Minuvert
Дайте шанс Игоре-Драйв, болельщики из России очень хотят посмотреть на новую трассу
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