«Ред Булл» будет использовать на Гран-при Лас-Вегаса особую ливрею – дизайн выбрали среди работ болельщиков

«Ред Булл» показал новую ливрею для Гран-при Лас-Вегаса.

Команда « » представила особую ливрею болида, которую будет использовать на предстоящем этапе.

В этом сезоне «Ред Булл» использует особые ливреи на всех этапах в США. Дизайн ливреи выбирается среди работ, которые команде присылают болельщики.

Фото: официальный сайт «Ред Булл»

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