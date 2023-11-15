«Ред Булл» будет использовать на Гран-при Лас-Вегаса особую ливрею – дизайн выбрали среди работ болельщиков
«Ред Булл» показал новую ливрею для Гран-при Лас-Вегаса.
Команда «Ред Булл» представила особую ливрею болида, которую будет использовать на предстоящем этапе.
В этом сезоне «Ред Булл» использует особые ливреи на всех этапах в США. Дизайн ливреи выбирается среди работ, которые команде присылают болельщики.
Фото: официальный сайт «Ред Булл»
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