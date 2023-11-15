«Ред Булл» будет использовать на Гран-при Лас-Вегаса особую ливрею – дизайн выбрали среди работ болельщиков

Теги Ред Булл Формула-1 Гран-при Лас-Вегаса Авто

«Ред Булл» показал новую ливрею для Гран-при Лас-Вегаса.

Команда «Ред Булл» представила особую ливрею болида, которую будет использовать на предстоящем этапе.

В этом сезоне «Ред Булл» использует особые ливреи на всех этапах в США. Дизайн ливреи выбирается среди работ, которые команде присылают болельщики.

Фото: официальный сайт «Ред Булл»

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1 комментарий

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Minuvert
Как-то скудновато. Из тех 10 ливрей, которые предлагали оценить, были варианты поинтереснее
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