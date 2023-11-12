Оскар Пиастри о прогрессе «Макларена»: «На момент проведения Гран-при Австрии мы ничего подобного не ожидали. Цели обойти «Астон Мартин» вообще не было»

Пиастри не ожидал от «Макларена» такого прогресса по ходу сезона.

За первые восемь этапов чемпионата, к моменту проведения Гран-при Австрии, на счету пилотов « » было всего 17 очков. В то время как пилоты « » – в основном благодаря серии подиумов Фернандо Алонсо, – заработали 154 очка.

По словам Пиастри, в «Макларене» точно не ожидали, что к концу сезона сумеют обогнать «Астон Мартин» и даже создать отрыв в 20 очков.

«На момент проведения Гран-при Австрии мы ничего подобного не ожидали. Не думаю, что тогда перед нами вообще могла стоять цель обойти «Астон Мартин». Мы просто старались прибавить, не стремясь к каким-то конкретным результатам. Однако дальнейшего развития болида хватило для того, чтобы обогнать «Астон Мартин».

И сейчас мы, разумеется, хотим остаться впереди. При этом, как и все другие команды, мы уже готовимся к следующему сезону. Конечно, мы надеемся добиться хороших результатов. Но да, в начале сезона мы никак не ожидали, что настолько хорошо сумеем провести вторую половину чемпионата», – рассказал .

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