Юки Цунода: «Темная лошадка «Альфа Таури» может занять седьмое место в Кубке конструкторов»

Теги Уильямс Альфа Таури Формула-1 Юки Цунода Авто

Цунода рассчитает, что «Альфа Таури» способна финишировать седьмой в 2023 году.

Успехи «Альфа Таури» на последних этапах «Формулы-1» позволили команде подняться с последней позиции в Кубке конструкторов на восьмую. Итальянский коллектив настроен сразиться с «Уильямсом», у которого на семь очков больше (28 против 21).

«[Прорыв «Альфа Таури» –] большой сюрприз. Думаю, прямо сейчас мы являемся темной лошадкой, особенно в сравнении с соперниками. Все здорово. Мы зарабатываем очки три гонки подряд – очень хороший ритм.

Надо продолжать в том же духе в оставшихся гонках. Мы стали ближе к седьмому месту в чемпионате. Считаю, это возможно, и мы приложим все усилия», – заявил Цунода.

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2 комментария

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Minuvert
Тёмный бычок тогда уж
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Dimash Balatayev
Вот это будет битва за седьмое место!!! Ухх!!!
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