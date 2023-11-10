Макс Ферстаппен о Гран-при Лас-Вегаса: «Пока я опробовал трассу только в официальной игре «Ф-1» – и чаще врезался в стены, чем ехал по прямой»

Теги Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Лас-Вегаса Авто

Ферстаппен рассказал о подготовке к Гран-при Лас-Вегаса.

По мнению пилота «Ред Булл», предстоящий этап может превратиться в лотерею – никто ранее не участвовал в Гран-при Лас-Вегаса, а этап, по всей видимости, будет проходить в экстремальных для «Формулы-1» условиях очень низких температур.

«Впереди по-прежнему много работы. Нужно много работать на симуляторе. Честно говоря, пока я даже толком не знаю трассу. Последний раз я опробовал эту трассу в официальной игре «Формулы-1» – и чаще врезался в стены, чем ехал по прямой.

Будем надеяться, когда я окажусь там на настоящей трассе, все будет иначе. Но да, отличия от этапа в Бразилии будут огромными: тут и очень низкие температуры, и конечно сам факт проведения гонки ночью.

У нас нет никакого опыта выступлений на этой трассе. Мы понятия не имеем, каким будет уровень сцепления с треком. Все совершенно новое. Так что да, возможно, нас ждут сюрпризы. Я даже не знаю, чего ждать», – рассказал Ферстаппен.

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2 комментария

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Башмак Нирванов
Сводка с места: цены совершенно запредельные даже для Лас-Вегаса.
Место в каком-то переулке с боковым видом на трассу - 1500$.
Лучшее место - 33 000$.
Сутки в отеле в номере с видом - 20 000$.
Даже местные небольшие аэропорты подняли цены за посадку бизнес-джетов. Обычно бесплатная услуга теперь стоит
3 000$.
Шоу!
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Minuvert
Ответ Башмак Нирванов
Сводка с места: цены совершенно запредельные даже для Лас-Вегаса. Место в каком-то переулке с боковым видом на трассу - 1500$. Лучшее место - 33 000$. Сутки в отеле в номере с видом - 20 000$. Даже местные небольшие аэропорты подняли цены за посадку бизнес-джетов. Обычно бесплатная услуга теперь стоит 3 000$. Шоу!
...маст гоу он! Это они так хотят составить конкуренцию Монако по элитарности) Нищебродов на входе отсечь
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