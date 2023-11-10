Макс Ферстаппен о Гран-при Лас-Вегаса: «Пока я опробовал трассу только в официальной игре «Ф-1» – и чаще врезался в стены, чем ехал по прямой»

Ферстаппен рассказал о подготовке к Гран-при Лас-Вегаса.

По мнению пилота « », предстоящий этап может превратиться в лотерею – никто ранее не участвовал в Гран-при Лас-Вегаса, а этап, по всей видимости, будет проходить в экстремальных для «Формулы-1» условиях очень низких температур.

«Впереди по-прежнему много работы. Нужно много работать на симуляторе. Честно говоря, пока я даже толком не знаю трассу. Последний раз я опробовал эту трассу в официальной игре «Формулы-1» – и чаще врезался в стены, чем ехал по прямой.

Будем надеяться, когда я окажусь там на настоящей трассе, все будет иначе. Но да, отличия от этапа в Бразилии будут огромными: тут и очень низкие температуры, и конечно сам факт проведения гонки ночью.

У нас нет никакого опыта выступлений на этой трассе. Мы понятия не имеем, каким будет уровень сцепления с треком. Все совершенно новое. Так что да, возможно, нас ждут сюрпризы. Я даже не знаю, чего ждать», – рассказал Ферстаппен.

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