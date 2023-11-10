Операционный директор «Мерседеса» о Гран-при Лас-Вегаса: «Это совершенно новый опыт. Подготовка должна быть более основательной»

В «Мерседесе» рассказали о трудностях предстоящего Гран-при Лас-Вегаса.

Операционный директор гоночной команды « » Риккардо Мускони отметил, что сочетание низких для «Ф-1» температур и полного отсутствия у участников данных с предыдущих гонок может привести к непредсказуемым последствиям.

«Для всех это будет совершенно новый опыт. Очень важную роль будет играть погода. В это время года в Вегасе уже холодно – особенно учитывая то, что все сессии будут проходили в районе полночи по местному времени. И шины для этапа в Вегасе выбрали самые мягкие по составу. Это добавляет новый аспект к общей проблеме.

Дело в том, что каждая команда, в какой-то степени, рискует столкнуться с чем-то ранее неизвестным, ведь у нас вообще нет данных о предыдущих выступлениях на этом треке. Поэтому вся подготовительная работа, которую команда проводит на базе, должна охватывать различные области и направления в гораздо большей степени, чем обычно. И подготовка должна быть более основательной, чем к другим трассам», – рассказал Мускони.

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