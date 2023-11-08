Андреа Стелла: «У «Ред Булл» просто ниже уровень износа шин – на дистанции отрезка преимущество Ферстаппена растет»

«Макларену» нужно улучшить работу болида с шинами.

По мнению руководителя команды , преимущество именно в данной области позволяет «Ред Булл» намного увереннее конкурентов выступать в гонках.

«Думаю, что разница во времени прохождения круга в основном формируется из-за разницы в работе на изношенных шинах. Мы видели, что на новых шинах способны бороться с «Ред Булл» за позиции. Но по мере того, как на дистанции отрезка шины начинают изнашиваться, преимущество и « » растет – ощущение, что у них уровень износа шин просто ниже.

Разница в износе шин составляет где-то 0,1 секунды за каждые два круга. Это значительная разница в износе, и если вам удается беречь свои шины, ограничить уровень их износа, то за 10 кругов дистанции отыгрываете у соперников несколько десятых долей секунды. Думаю, именно благодаря этому «Ред Булл» сейчас доминирует.

Если говорить о технических решениях, которые позволяют этого добиться, то мы считаем, что с нынешней машиной мало что можем сделать в этом отношении. С Гран-при Сингапура мы улучшили свою машину, в том числе с точки зрения износа шин, но этого все равно недостаточно (чтобы соревноваться с «Ред Булл»). Особенно на трассе с высоким уровнем нагрузки на шины», – рассказал Стелла.

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