Фернандо Алонсо: «Самым важным в гонке назвал бы обгон Хэмилтона в 4-м повороте на рестарте»

Алонсо назвал обгон Хэмилтона ключевым в успехе на Гран-при Сан-Паулу.

Наиболее ярким моментом стала борьба Алонсо и за третье место, которая длилась до самого финиша.

Однако сам Алонсо, выделяя ключевые моменты гонки, в первую очередь назвал обгон на рестарте заезда, который позволил ему вернуть первоначальную позицию.

«Очевидно, что обгон на последнем круге потребовал больших усилий. Несколько поворотов подряд мы оба проехали в режиме «все или ничего».

Но в целом, если честно, самым важным в этой гонке был обгон Льюиса Хэмилтона в четвертом повороте на первом круге. Именно это изменило всю мою гонку.

Если бы, стартуя четвертым, я был бы вынужден весь первый отрезок бороться с Хэмилтоном, то даже если бы в итоге я сумел выйти вперед где-то к 10-му кругу или вроде того, состояние шин никогда бы не позволило мне так продержаться на первом отрезке и потом получить преимущество в свежести шин над Пересом – и на втором, и на третьем отрезке. Так что да, на мой взгляд, ключевым моментом для моей гонки стал обгон Хэмилтона в 4-м повороте», – рассказал Алонсо.

Героическая битва Алонсо с Пересом за подиум: обгоны на последних кругах, фотофиниш – 0,053 секунды!