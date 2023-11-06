Фернандо Алонсо: «Самым важным в гонке назвал бы обгон Хэмилтона в 4-м повороте на рестарте»

Теги Гран-при Бразилии Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Серхио Перес Астон Мартин Авто

Алонсо назвал обгон Хэмилтона ключевым в успехе на Гран-при Сан-Паулу.

Наиболее ярким моментом стала борьба Алонсо и Серхио Переса за третье место, которая длилась до самого финиша.

Однако сам Алонсо, выделяя ключевые моменты гонки, в первую очередь назвал обгон Льюиса Хэмилтона на рестарте заезда, который позволил ему вернуть первоначальную позицию.

«Очевидно, что обгон на последнем круге потребовал больших усилий. Несколько поворотов подряд мы оба проехали в режиме «все или ничего».

Но в целом, если честно, самым важным в этой гонке был обгон Льюиса Хэмилтона в четвертом повороте на первом круге. Именно это изменило всю мою гонку.

Если бы, стартуя четвертым, я был бы вынужден весь первый отрезок бороться с Хэмилтоном, то даже если бы в итоге я сумел выйти вперед где-то к 10-му кругу или вроде того, состояние шин никогда бы не позволило мне так продержаться на первом отрезке и потом получить преимущество в свежести шин над Пересом – и на втором, и на третьем отрезке. Так что да, на мой взгляд, ключевым моментом для моей гонки стал обгон Хэмилтона в 4-м повороте», – рассказал Алонсо.

Героическая битва Алонсо с Пересом за подиум: обгоны на последних кругах, фотофиниш – 0,053 секунды!

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
gljallag
Ответ Великий Алонсо
Мастерски без всяких дрс Фернандо натянул Льюиса на более медленной машине 👍
Все верно , мерс был медленнее астона:)
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рамазан Сарвардинов
у мерседесов ваще не было темпа
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий