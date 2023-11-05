Фернандо Алонсо: «После спринта мы испытываем облегчение. Гонка кажется многообещающей»

Алонсо поделился ожиданиями от воскресной гонки в Бразилии.

Пилот « » уверен, что хороший результат в спринте Гран-при Сан-Паулу помог команде с ментальной точки зрения.

«Было сложно, потому что теперь из-за трех гонок подряд все испытывают много стресса. Сложно анализировать данные, сложно возвращаться на базу, чтобы всех объединить. Но команда всегда работала изо всех сил, чтобы решать проблемы и находить выходы. И да, темп болида здесь, в Бразилии, говорит о верном направлении.

Думаю, особенно после этой гонки [спринта] мы испытываем в какой-то степени облегчение, упал груз с плеч некоторых людей. Движение в верном направлении – это хороший толчок для всех на базе.

И мы правда нуждались в такой скорости здесь, в . Если бы у нас был еще один уик-энд, полный проблем, возможно, это было бы слегка тревожно. Но мы всегда оставались прагматичными и проводили тесты, эксперименты, даже если они приносили нам боль. И надеюсь, теперь у нас есть много данных, чтобы все проанализировать», – сказал .

Также испанец надеется на хорошие очки в гонке, где стартует четвертым, в связи с хорошим результатом спринта: в субботу Фернандо стартовал 15-м, но смог прорваться на 11-е место.

«Да, это многообещающе. Мы явно должны провести завтра [в воскресенье] хорошую гонку без каких-либо ошибок. Надеюсь, что у нас будет хороший старт и стратегия и что мы сможем проехать первые пару кругов без всяких инцидентов. И да, посмотрим на темп. Если его хватит, чтобы финишировать в первой пятерке-шестерке – мы воспользуемся этим.

Думаю, мы более конкурентоспособные. Мы чуть больше довольны машиной. Мы кажемся более конкурентоспособными после первой практики, так что это придает дополнительной уверенности перед гонкой».

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