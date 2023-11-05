Даниэль Риккардо об «Интерлагосе»: «Зона DRS разочаровывает – она вынуждает тебя не идти на обгон в первом повороте»
Риккардо разочаровали зоны DRS в Бразилии.
На «Интерлагосе» две зоны открытия крыла: одна находится перед связкой первых поворотов, вторая – сразу на выходе из нее. По словам пилота «Альфа Таури», из-за неудачного расположения зон DRS борьба в первом повороте теряет смысл.
«Это явно была нескучная гонка [речь о спринте], так что часть моей коробки веселья заполнилась, но моя коробка разочарования также полна. Очевидно, у меня был темп для того, чтобы набрать очки, и каждый раз, когда я проходил Карлоса [Сайнса], давал ему возможность открыть крыло во втором повороте.
Я прошел его, почувствовал, что справился, а затем помахал ему рукой, когда он обошел меня с открытым крылом.
Так было всегда, но [все равно] зона детекции разочаровывает – это в какой-то степени вынуждает тебя не идти на обгон в первом повороте.
Гляну, смогут ли я завтра [в воскресенье] использовать стратегически более удачные маневры. Но я чувствовал, что если бы просто сидел за ним [в первом повороте], то никогда бы не прошел его – так что мне пришлось попытаться», – сказал Риккардо.
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Ну тут я с Дэном согласен, получается не очень честно; по хорошему получается нужно не выходить вперёд в первом повороте (если задолго до него не смог), а быть как можно ближе, но позади, чтоб потом на прямой атаковать "с крылом".
если по вашей логике, типо меняться на след круге после обгона дрс, то это на каждой трассе так может быть.