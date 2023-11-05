Даниэль Риккардо об «Интерлагосе»: «Зона DRS разочаровывает – она вынуждает тебя не идти на обгон в первом повороте»

Теги Гран-при Бразилии Феррари Альфа Таури Карлос Сайнс Формула-1 Интерлагос Даниэль Риккардо Авто

Риккардо разочаровали зоны DRS в Бразилии.

На «Интерлагосе» две зоны открытия крыла: одна находится перед связкой первых поворотов, вторая – сразу на выходе из нее. По словам пилота «Альфа Таури», из-за неудачного расположения зон DRS борьба в первом повороте теряет смысл.

«Это явно была нескучная гонка [речь о спринте], так что часть моей коробки веселья заполнилась, но моя коробка разочарования также полна. Очевидно, у меня был темп для того, чтобы набрать очки, и каждый раз, когда я проходил Карлоса [Сайнса], давал ему возможность открыть крыло во втором повороте.

Я прошел его, почувствовал, что справился, а затем помахал ему рукой, когда он обошел меня с открытым крылом.

Так было всегда, но [все равно] зона детекции разочаровывает – это в какой-то степени вынуждает тебя не идти на обгон в первом повороте.

Гляну, смогут ли я завтра [в воскресенье] использовать стратегически более удачные маневры. Но я чувствовал, что если бы просто сидел за ним [в первом повороте], то никогда бы не прошел его – так что мне пришлось попытаться», – сказал Риккардо.

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4 комментария

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Антон Якимцев
Раньше, в 90-ые, ещё безо всяких DRS, в эске на середине трассы гонщики с +/- схожим темпом в борьбе тоже часто менялись местами, кстати.

Ну тут я с Дэном согласен, получается не очень честно; по хорошему получается нужно не выходить вперёд в первом повороте (если задолго до него не смог), а быть как можно ближе, но позади, чтоб потом на прямой атаковать "с крылом".
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DonaldBrashear 2.0
Ответ Volodya_A
На следующем круге меняетесь местами
с чего вдруг? причем тут именно трасса Интерлагос?
если по вашей логике, типо меняться на след круге после обгона дрс, то это на каждой трассе так может быть.
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