Даниэль Риккардо об «Интерлагосе»: «Зона DRS разочаровывает – она вынуждает тебя не идти на обгон в первом повороте»

Риккардо разочаровали зоны DRS в Бразилии.

На « » две зоны открытия крыла: одна находится перед связкой первых поворотов, вторая – сразу на выходе из нее. По словам пилота « », из-за неудачного расположения зон DRS борьба в первом повороте теряет смысл.

«Это явно была нескучная гонка [речь о спринте], так что часть моей коробки веселья заполнилась, но моя коробка разочарования также полна. Очевидно, у меня был темп для того, чтобы набрать очки, и каждый раз, когда я проходил [Сайнса], давал ему возможность открыть крыло во втором повороте.

Я прошел его, почувствовал, что справился, а затем помахал ему рукой, когда он обошел меня с открытым крылом.

Так было всегда, но [все равно] зона детекции разочаровывает – это в какой-то степени вынуждает тебя не идти на обгон в первом повороте.

Гляну, смогут ли я завтра [в воскресенье] использовать стратегически более удачные маневры. Но я чувствовал, что если бы просто сидел за ним [в первом повороте], то никогда бы не прошел его – так что мне пришлось попытаться», – сказал .

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