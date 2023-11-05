Карлос Сайнс: «Приходится очень сильно беречь машины. В таких условиях мы просто не можем гоняться»

Сайнс рассказал о трудностях в спринте перед Гран-при Сан-Паулу.

По словам пилота «Феррари», ему приходилось очень сильно беречь машину, плавно и заранее тормозить, чтобы доезжать до поворота по инерции и не перегревать ключевые узлы болида, а также беречь шины.

«Мы использовали все худшие комплекты шин из доступных нам, а лучшие оставили на сам Гран-при – это должно помочь.

Но будет не слишком здорово, если нам и дальше придется так беречь машину, сбрасывая скорость, чтобы уследить за температурой. В таких условиях мы просто не можем гоняться.

Надеюсь, ситуация изменится в лучшую сторону, но (в спринте) я не припомню, когда мне последний раз приходилось так беречь машину (тормозить раньше и не так резко и плавно вкатываться в поворот). Экономить приходилось так сильно, что я чуть ли не вообще не пользовался тормозами. Поэтому мне нужно было следить, чтобы я обязательно находился в зоне DRS, чтобы хотя бы держать скорость на прямых», – рассказал .

поддержал напарника, признав, что если проблемы с перегревом, шинами, и необходимость плавного торможения сохранится в гонке, он точно ничего не сможет противопоставить Максу Ферстаппену, даже если обойдет его на старте:

«Машины становятся настолько быстрыми, что приходится все чаще пользоваться этим маневром и ехать по инерции. Но да, за себя могу сказать, что в спринте ситуация была худшей за весь этот сезон. Если наш гоночный темп действительно таков, то даже если я обойду Макса на старте, это не будет иметь никакого значения – два-три круга, и он обгонит меня обратно».

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