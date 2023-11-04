Ландо Норрис о вызове к судьям: «На мой взгляд, тупое правило»

Теги Гран-при Бразилии Макларен Формула-1 Ландо Норрис Авто

Норрис отреагировал на вызов к судьям после квалификации к спринту в Бразилии.

Пилота «Макларена» подозревают в возможном превышении лимита времени круга в квалификации к спринту. Его уже вызвали к судьям.

«Я пытался выехать, но впереди меня было два болида. Это просто глупое правило. Когда мы пересекли линию машины безопасности, два болида одновременно выехали с пит-лейн, так что кто-то должен был притормозить. Иначе началась бы гонка – а это было бы глупо.

Когда один из них затормозил, мне тоже пришлось замедлиться. На мой взгляд, тупое правило», – считает Норрис.

Гран-при Сан-Паулу-2023. Норрис выиграл квалификацию к спринту, Ферстаппен – 2-й, Перес – 3-й

4 комментария

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Kappa Pride
Ответ Алексей Кузнецов
зато Макс всех объехал...ему можно все.
Ну Макс решил объезжать, чтобы время круга не нарушать
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Геннадий Томилин
Ответ Алексей Кузнецов
зато Макс всех объехал...ему можно все.
Dura lex sed lex
+1
0
+1
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Сергей Евсеев
Ответ Алексей Кузнецов
зато Макс всех объехал...ему можно все.
Кто угодно может объезжать, просто все хотят последними ехать.
+2
-2
0
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