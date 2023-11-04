Ландо Норрис о вызове к судьям: «На мой взгляд, тупое правило»

Норрис отреагировал на вызов к судьям после квалификации к спринту в Бразилии.

Пилота « » подозревают в возможном превышении лимита времени круга в квалификации к спринту. Его уже вызвали к судьям.

«Я пытался выехать, но впереди меня было два болида. Это просто глупое правило. Когда мы пересекли линию машины безопасности, два болида одновременно выехали с пит-лейн, так что кто-то должен был притормозить. Иначе началась бы гонка – а это было бы глупо.

Когда один из них затормозил, мне тоже пришлось замедлиться. На мой взгляд, тупое правило», – считает Норрис.

Гран-при Сан-Паулу-2023. Норрис выиграл квалификацию к спринту, Ферстаппен – 2-й, Перес – 3-й