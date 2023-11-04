Руководитель «Альфа Ромео»: «В «Ауди» настроены участвовать в «Ф-1». С этим нет проблем»

В «Альфа Ромео» опровергли слухи об уходе «Ауди».

Команда «Альфа Ромео» со следующего сезона вернется к названию « », а с 2026 года начнет активно сотрудничать с «Ауди». При этом ранее, в январе, немецкая компания приобрела миноритарный пакет акций Sauber Group.

Тем не менее на фоне малого количества заявлений и комментариев со стороны «Ауди» в прессе появились слухи о потере компанией интереса к «Ф-1». Однако, как заявил руководитель команды Алессандро Алунни Брави, это не соответствует действительности:

«В «Ауди» настроены участвовать в «Формуле-1» – вместе с «Заубером», естественно. Этот настрой основан на решении не только руководства «Ауди», но и консультативного совета компании и наблюдательного совета «Ауди Фольксваген». Это групповое решение – и отсюда приверженность.

Причина, по которой так мало обратной связи, проста. Мы команда «Альфа Ромео». Так что до конца года у нас есть конкретные границы при разговоре о команде, ее будущем и вовлеченности «Ауди». Мы полностью уважаем « ».

Мы не хотим делать какие-либо заявления или что-то большее, чем связанное с гонками и чемпионатом. Как я сказал, с настроем проблем нет. Мы усердно работаем над развитием структуры команды», – сказал Брави.

«Ауди» нацелена на состав Окон-Хюлькенберг в 2025 году (It.motorsport)