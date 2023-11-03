Карлос Сайнс: «Не повезло с погодой – наша машина одной из последних выехала из боксов»

Сайнс посетовал на невезение в квалификации к Гран-при Сан-Паулу.

По словам пилота « », он слишком поздно выехал на трек в третьем сегменте квалификации, когда все уже ждали начала дождя, и оказался в слишком прохладных условиях.

«Да, нам не повезло с погодой. Наша машина одной из последних выехала из боксов, шины были очень холодными, температура сильно упала, дождь приближался, начались порывы ветра. Нам просто не повезло, потому что наш темп во втором сегменте был не так уж плох.

Так что да, мы немного разочарованы. Мы немного опоздали с выездом на трек и упустили шанс проехать хороший круг. Если бы мы выехали раньше – то могли бы оказаться выше. Все, кто выехал позже меня – оказались ниже в таблице», – рассказал .

Гран-при Сан-Паулу-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Леклер – 2-й, Стролл – 3-й