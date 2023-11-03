Оскар Пиастри о 10-м месте в квалификации: «Жаль, темп казался хорошим – попробуем еще раз завтра»

Теги Гран-при Бразилии Макларен Формула-1 Оскар Пиастри Авто

Пиастри подвел итоги квалификации к Гран-при Сан-Паулу.

Пилот «Макларена» начнет воскресную гонку с 10-го места. Ему не удалось показать времени в третьем сегменте: первая попытка была испорчена ошибкой, а затем сессию завершили досрочно из-за начавшейся грозы.

«Я просто потерял сцепление. Не знаю, шел ли уже тогда дождь или что-то в этом роде, но я уже на том круге испытывал большие трудности. Думаю, все исходили из того, насколько медленными были времена кругов.

Я вошел в поворот так, как, по-моему, сделал на последнем круге, и соскользнул. Жаль, темп машины казался хорошим – но попробуем еще раз завтра», – сказал Пиастри.  

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