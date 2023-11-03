Ферстаппен обогнал Росберга по поулам в «Ф-1»

Теги Ален Прост Найджел Мэнселл Гран-при Бразилии Ред Булл Нико Росберг Джим Кларк Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучшее время в квалификации к Гран-при Сан-Паулу.

Трехкратный чемпион «Формулы-1» завоевал 31-ю поул-позицию в карьере.

Ферстаппен вышел на чистое восьмое место в истории по поулам, опередив чемпиона мира 2016 года Нико Росберга. Макс приблизился к Найджелу Мэнселлу (32), Джиму Кларку и Алену Просту (по 33).

Также нидерландец установил личный рекорд по поулам за сезон (11) – это повторение седьмого показателя в истории.

Гран-при Сан-Паулу-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Леклер – 2-й, Стролл – 3-й

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1 комментарий

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Мария Голденштерн
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