Серхио Перес: «Уверен, Ферстаппен мне поможет в борьбе с Хэмилтоном, если возникнет такая ситуация»

Теги Гран-при Бразилии Феррари Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Серхио Перес Макс Ферстаппен Шарль Леклер Авто

Перес ждет поддержки со стороны Ферстаппена в борьбе за вице-чемпионство.

В аналогичной ситуации в прошлом сезоне Макс Ферстаппен отказался возвращать позицию напарнику по «Ред Булл» на Гран-при Сан-Паулу. Серхио Перес в итоге финишировал третьим в чемпионате, уступив пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру. Сегодня Серхио опережает Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» на 20 очков.

«Мы об этом не думали. Но если такая ситуация возникнет, уверен, Макс мне поможет», – заявил Перес.

Мексиканец также высказался о своих эмоциях после схода в домашней гонке:

«Это было очень болезненно. Очень печальный день. Очень обидно, особенно когда думаешь о том, что могло произойти без контакта. У меня почти получилось совершить маневр.

В то же время я быстро понял, что выложился по полной. Я сражался за лидерство и рискнул. Риск не оправдался.

[Гран-при Сан-Паулу –] отличный шанс показать, насколько я силен с психологической точки зрения. Такие моменты всегда случаются, но важно их преодолевать, восстанавливаться».

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6 комментариев

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Ответ Anastasia Smelova
К чему это? Все знают, что Макс, даже если будет плестись где-то в середине как Перес, не будет помогать. Давление на Макса этими словами не окажешь, выглядит как самовнушение какое-то.
По этому сезону сложно вспомнить момент в котором Макс мог помочь Пересу, когда болид был на голову лучше других и после провальной квалы он заходил на подиум то что должен был делать Макс ? 30 секунд отдавать и забирать позицию на ДРС ? А после уже вообще без шансов , ведь он тупо гоняет на уровне Латифи и Саржента
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FaithDevotion
Надо бы, да вот в той же Бразилии в прошлом году он «вежливо» отказался помогать в такой же борьбе с Леклером
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Hartley
В этом сезоне вероятно поможет. Зачем Ферстапену в напарники Рикардо или не дай бог Алонсо?
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Minuvert
На Макса надейся, но сам не плошай. Выносить Ферстаппен сознательно Льюиса не будет, а оттормозить может и мог бы, НО! для этого надо быть впереди)
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