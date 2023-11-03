Серхио Перес: «Уверен, Ферстаппен мне поможет в борьбе с Хэмилтоном, если возникнет такая ситуация»
Перес ждет поддержки со стороны Ферстаппена в борьбе за вице-чемпионство.
В аналогичной ситуации в прошлом сезоне Макс Ферстаппен отказался возвращать позицию напарнику по «Ред Булл» на Гран-при Сан-Паулу. Серхио Перес в итоге финишировал третьим в чемпионате, уступив пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру. Сегодня Серхио опережает Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» на 20 очков.
«Мы об этом не думали. Но если такая ситуация возникнет, уверен, Макс мне поможет», – заявил Перес.
Мексиканец также высказался о своих эмоциях после схода в домашней гонке:
«Это было очень болезненно. Очень печальный день. Очень обидно, особенно когда думаешь о том, что могло произойти без контакта. У меня почти получилось совершить маневр.
В то же время я быстро понял, что выложился по полной. Я сражался за лидерство и рискнул. Риск не оправдался.
[Гран-при Сан-Паулу –] отличный шанс показать, насколько я силен с психологической точки зрения. Такие моменты всегда случаются, но важно их преодолевать, восстанавливаться».
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