Джордж Расселл: «В работе над машиной 2024 года мы гораздо тщательнее оцениваем каждое решение и не повторим предыдущие ошибки»

Расселл уверен в правильности конструкции болида «Мерседеса» 2024 года.

Пилот немецкой команды рассказал, что в « » учли опыт двух последних сезонов, по ходу которых им пришлось преодолевать множество трудностей и исправлять последствия неудачных технических решений.

По словам , весь полученный опыт помог «Мерседесу» найти правильный подход к разработке болида 2024 года.

«Проблемы этого года тянутся еще с зимних разработок. Мы выбрали неправильное направление для развития болида и допустили несколько ошибок. Это стало очевидно, как только мы выехали на трассу в Бахрейне. Поэтому сейчас, переходя уже в третий год нынешнего цикла, мы уверены, что не повторим эти ошибки.

Я верю в это, потому что прошло уже 12 месяцев, и за эти 12 месяцев мы получили массу полезной информации и поняли, в каком направлении должны двигаться. В этом году нам удалось реализовать несколько решений, которые мы хотим видеть на машине 2024 года. И по итогам проведения некоторых тестов все они работают в соответствии с ожиданиями.

Я думаю, что в работе над машиной 2024 года мы гораздо тщательнее оцениваем каждое решение в сравнении с тем, что было раньше. В прошлом сезоне машина была совсем не на том уровне, который бы нам хотелось видеть, и мы понимали, что нам нужно многое менять. И мы, возможно, немного поспешили с реализацией нескольких решений, недостаточно тщательно проверив их на симуляторе, не проанализировали возможные последствия.

В прошлом году мы опробовали очень много разных идей и решений, и в тестировании новинок брали скорее количеством, нежели качеством.

В этом же году мы четко определились с направлением развития. И тщательно все проверили. Поэтому я уверен, что сейчас, 12 месяцев спустя, у нас теперь есть очень богатый опыт, накопленный за последние два года. И я надеюсь, что в следующем году уже ничто не застигнет нас врасплох. Это не значит, что на старте сезона у нас будет самая быстрая машина в пелотоне. Это лишь значит, что мы точно не застрянем на первом же препятствии», – рассказал Расселл.

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