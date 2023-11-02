Макс Ферстаппен: «Уверен, у Переса должно получиться удержаться впереди Хэмилтона»

Теги Гран-при Бразилии Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Серхио Перес Даниэль Риккардо Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен высказался о борьбе Переса с Хэмилтоном за 2-е место в чемпионате.

Пилот «Ред Булл», оценивая текущую ситуацию, отметил, что команде будет непросто выиграть Гран-при Сан-Паулу, учитывая прошлогодний опыт и формат предстоящего гоночного уик-энда:

«Смогу ли я выиграть? Может быть. Скажем так, в прошлом году мы здесь не показали ничего особенного. К тому же, усложняет задачу и то, что это уик-энд со спринтом. Ведь у нас будет всего одна практика, а значит возможности подобрать оптимальный вариант настроек болида будут ограничены.

Хотя сейчас мы больше понимаем причины, по которым в прошлом году смотрелись здесь не лучшим образом. Да и сама трасса не очень хорошо подходит нашему болиду. Здесь много медленных поворотов, шины тоже будут очень быстро изнашиваться. Прошлогодний этап определенно сложился не лучшим образом. И мы знаем, что должны справляться лучше».

Ферстаппена также спросили, что он думает о текущей ситуации, что в последнее время только он зарабатывает очки, а Серхио Переса, который борется с Льюисом Хэмилтоном за вторую позицию в чемпионате, преследуют неудачи. И будет ли он помогать напарнику выиграть это соперничество:

«Хороший вопрос. В конечном счете, я же не должен зарабатывать все очки в одиночку. Но я уверен, что у Чеко должно получиться удержаться впереди Хэмилтона. Наша машина лучше, чем у них.

Что касается спекуляций по поводу возвращения Риккардо (в «Ред Булл»), то мне сложно об этом судить. И Даниэль, и Чеко – отличные напарники. И тут, опять же, не мне судить. В конечном счете, я сосредоточен лишь на своих выступлениях».

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5 комментариев

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Minuvert
Ответ ALMANAC
Если что, то Макс поможет сыграть на команду😁
Ага, в качестве наблюдателя. В зеркала заднего вида
+2
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Великий Алонсо
Макс красава, прямо сказал, что Ред-Булл быстрее Мерседеса, нет такого превозмогания как у Хэмилтона несколько назад, когда свою космовозку он называл 3-4 по скорости
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Paninaro
Ответ ALMANAC
Если что, то Макс поможет сыграть на команду😁
Как в Бразилии прошлого года - я не буду его пропускать, не говорите мне об этом.
+1
-1
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a_chip
Ответ ALMANAC
Если что, то Макс поможет сыграть на команду😁
Ага, как в прошлом году поможет🤣🤣🤣
0
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