Макс Ферстаппен: «Уверен, у Переса должно получиться удержаться впереди Хэмилтона»

Ферстаппен высказался о борьбе Переса с Хэмилтоном за 2-е место в чемпионате.

Пилот « », оценивая текущую ситуацию, отметил, что команде будет непросто выиграть Гран-при Сан-Паулу, учитывая прошлогодний опыт и формат предстоящего гоночного уик-энда:

«Смогу ли я выиграть? Может быть. Скажем так, в прошлом году мы здесь не показали ничего особенного. К тому же, усложняет задачу и то, что это уик-энд со спринтом. Ведь у нас будет всего одна практика, а значит возможности подобрать оптимальный вариант настроек болида будут ограничены.

Хотя сейчас мы больше понимаем причины, по которым в прошлом году смотрелись здесь не лучшим образом. Да и сама трасса не очень хорошо подходит нашему болиду. Здесь много медленных поворотов, шины тоже будут очень быстро изнашиваться. Прошлогодний этап определенно сложился не лучшим образом. И мы знаем, что должны справляться лучше».

также спросили, что он думает о текущей ситуации, что в последнее время только он зарабатывает очки, а , который борется с за вторую позицию в чемпионате, преследуют неудачи. И будет ли он помогать напарнику выиграть это соперничество:

«Хороший вопрос. В конечном счете, я же не должен зарабатывать все очки в одиночку. Но я уверен, что у Чеко должно получиться удержаться впереди Хэмилтона. Наша машина лучше, чем у них.

Что касается спекуляций по поводу возвращения (в «Ред Булл»), то мне сложно об этом судить. И Даниэль, и Чеко – отличные напарники. И тут, опять же, не мне судить. В конечном счете, я сосредоточен лишь на своих выступлениях».

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