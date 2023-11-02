Другович останется резервным пилотом «Астон Мартин» в 2024 году

продолжит выполнять обязанности резервного и тест-гонщика « ».

Команда объявила о том, что действующий чемпион «Формулы-2» будет запасным в 2024 году.

На этапе в бразилец проведет практику в составе « » за рулем болида . Ранее Фелипе заменял в первой тренировке перед , а также принял участие в предсезонных тестах.

В 2024 году Другович продолжит посещать Гран-при, проводить работу на симуляторе и помогать команде с разработкой машины.

Предполагалось, что Фелипе претендовал на место Логана Сарджента в « ».

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