Другович останется резервным пилотом «Астон Мартин» в 2024 году
Фелипе Другович продолжит выполнять обязанности резервного и тест-гонщика «Астон Мартин».
Команда объявила о том, что действующий чемпион «Формулы-2» будет запасным в 2024 году.
На этапе в Абу-Даби бразилец проведет практику в составе «Астон Мартин» за рулем болида Фернандо Алонсо. Ранее Фелипе заменял Ланса Стролла в первой тренировке перед Гран-при Италии, а также принял участие в предсезонных тестах.
В 2024 году Другович продолжит посещать Гран-при, проводить работу на симуляторе и помогать команде с разработкой машины.
Предполагалось, что Фелипе претендовал на место Логана Сарджента в «Уильямсе».
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