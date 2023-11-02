Другович останется резервным пилотом «Астон Мартин» в 2024 году

Теги Гран-при Италии Фернандо Алонсо Уильямс Гран-при Абу-Даби Формула-1 Формула-2 Астон Мартин Ланс Стролл Логан Сарджент Фелипе Другович Авто

Фелипе Другович продолжит выполнять обязанности резервного и тест-гонщика «Астон Мартин».

Команда объявила о том, что действующий чемпион «Формулы-2» будет запасным в 2024 году.

На этапе в Абу-Даби бразилец проведет практику в составе «Астон Мартин» за рулем болида Фернандо Алонсо. Ранее Фелипе заменял Ланса Стролла в первой тренировке перед Гран-при Италии, а также принял участие в предсезонных тестах.

В 2024 году Другович продолжит посещать Гран-при, проводить работу на симуляторе и помогать команде с разработкой машины.

Предполагалось, что Фелипе претендовал на место Логана Сарджента в «Уильямсе».

Сколько зарабатывают команды «Ф-1»: самая богатая, чемпион, середняк, аутсайдер, игрушка миллиардера

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Великий Алонсо
Все понятно, следующий сезон можно не смотреть, подиум Алонсо в Зандвоорте был последним в карьере. Вопрос в другом, кто придумал эти тупые байки про продажу команды АМ, что Лэнс Стролл уходит, кто эту дичь пустословную придумывает?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий