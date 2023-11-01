Ферстаппен, Хэмилтон и Риккардо – лучшие гонщики Гран-при Мехико по версии экспертов сайта «Ф-1»
Эксперты сайта «Формулы-1» оценили выступления гонщиков на Гран-при Мексики..
По итогам каждого гоночного уик-энда пять специалистов выставляют баллы пилотам средняя оценка идет в рейтинг.
Наиболее высокую оценку за этап в Мексике получили Макс Ферстаппен («Ред Булл») и Льюис Хэмилтон («Мерседес») – по 9,2 балла. Замкнул топ-3 Даниэль Риккардо («Альфа Таури») с оценкой в 8,8 балла.
Рейтинг гонщиков по итогам Гран-при Мехико (сайт «Ф-1»)
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 9,2
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 9,2
3. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») – 8,8
4. Шарль Леклер («Феррари») – 8,6
4. Ландо Норрис («Макларен») – 8,6
6. Алекс Албон («Уильямс») – 8,4
7. Карлос Сайнс («Феррари») – 7,4
8. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 7,2
9. Оскар Пиастри («Макларен») – 7,0
9. Эстебан Окон («Альпин») – 7,0
В общем зачете рейтинга Фернандо Алонсо опустился с третьего на пятое место, пропустив Ландо Норриса и Алекс Албона. Лидировать в общем зачете рейтинга продолжает Макс Ферстаппен.
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