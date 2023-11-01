Ферстаппен, Хэмилтон и Риккардо – лучшие гонщики Гран-при Мехико по версии экспертов сайта «Ф-1»

Эксперты сайта «Формулы-1» оценили выступления гонщиков на Гран-при Мексики..

По итогам каждого гоночного уик-энда пять специалистов выставляют баллы пилотам средняя оценка идет в рейтинг.

Наиболее высокую оценку за этап в получили Макс Ферстаппен (« ») и (« ») – по 9,2 балла. Замкнул топ-3 Даниэль Риккардо («Альфа Таури») с оценкой в 8,8 балла.

Рейтинг гонщиков по итогам Гран-при Мехико (сайт «Ф-1»)

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 9,2

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 9,2

3. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») – 8,8

4. («Феррари») – 8,6

4. Ландо Норрис («Макларен») – 8,6

6. Алекс Албон («Уильямс») – 8,4

7. Карлос Сайнс («Феррари») – 7,4

8. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 7,2

9. Оскар Пиастри («Макларен») – 7,0

9. Эстебан Окон («Альпин») – 7,0

В общем зачете рейтинга Фернандо Алонсо опустился с третьего на пятое место, пропустив Ландо Норриса и Алекс Албона. Лидировать в общем зачете рейтинга продолжает Макс Ферстаппен.

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