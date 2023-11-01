Ферстаппен, Хэмилтон и Риккардо – лучшие гонщики Гран-при Мехико по версии экспертов сайта «Ф-1»

Теги рейтинги Феррари Макларен Льюис Хэмилтон Ред Булл Уильямс Альфа Таури Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Даниэль Риккардо Гран-при Мексики Эстебан Окон Хаас Макс Ферстаппен Шарль Леклер Александр Албон Ландо Норрис Оскар Пиастри Альпин Авто

Эксперты сайта «Формулы-1» оценили выступления гонщиков на Гран-при Мексики..

По итогам каждого гоночного уик-энда пять специалистов выставляют баллы пилотам средняя оценка идет в рейтинг.

Наиболее высокую оценку за этап в Мексике получили Макс Ферстаппен («Ред Булл») и Льюис ХэмилтонМерседес») – по 9,2 балла. Замкнул топ-3 Даниэль Риккардо («Альфа Таури») с оценкой в 8,8 балла.

Рейтинг гонщиков по итогам Гран-при Мехико (сайт «Ф-1»)

1.  Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 9,2

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 9,2

3. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») – 8,8

4. Шарль Леклер («Феррари») – 8,6

4. Ландо Норрис («Макларен») – 8,6

6. Алекс Албон («Уильямс») – 8,4

7. Карлос Сайнс («Феррари») – 7,4

8. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 7,2

9. Оскар Пиастри («Макларен») – 7,0

9. Эстебан Окон («Альпин») – 7,0

В общем зачете рейтинга Фернандо Алонсо опустился с третьего на пятое место, пропустив Ландо Норриса и Алекс Албона. Лидировать в общем зачете рейтинга продолжает Макс Ферстаппен.

Ферстаппен побил рекорд «Ф-1» по победам за сезон – 16! Четыре раза прорывался, сшибал стены, гонял с дохлой птицей

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл Конопельченко
Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Приди на прием дам направление
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл Конопельченко
Че не Перес?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий